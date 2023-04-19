按錯門鈴遭槍擊非裔男 頭部子彈12小時後取出 恐留後遺症

在16歲非裔青年亞爾被白人屋主雷斯特開槍打傷後，當地民眾18日集會示威，要求保護孩子。(美聯社)

密蘇里州按錯門鈴遭槍擊 的青少年亞爾(Ralph Yarl)的母親18日受訪表示，打進兒子頭部的子彈在送醫12小時後取出，後遺症會存在很長一段時間；家人為亞爾成立的線上募款已募得逾304萬元；拜登 總統18日也表示，已與亞爾及他的家人通話，邀請他們日後到白宮 訪問。

16歲的非裔青年亞爾13日準備接雙胞胎弟弟回家時，因為找錯地址按錯門鈴，遭85歲的白人屋主雷斯特(Andrew Lester)槍擊頭部，亞爾受傷倒地後，雷斯特又朝他開了第二槍，擊中他的右臂。

亞爾的母親克萊奧‧納比(Cleo Nagbe)18日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)晨間新聞節目訪問時說，兒子「左眼上方的額葉中彈，右臂也有彈孔，腦部子彈在送醫後12小時才取出，會給他造成很大影響」。納比指的是，後遺症會伴隨亞爾很長一段時間。

納比形容，兒子的創傷嚴重，「當他願意講話時可以溝通，但大多時候他呆坐著凝視遠方，淚珠不斷滑落」，「可以看得出他一直在重複回想當時的畫面，這讓我也淚流不止」。

警方對雷斯特的處置引發眾人質疑司法體系中的種族平等，警方當天帶回雷斯特偵訊後便讓他回家，迄今未逮捕他。

密州法院文件指出，雷斯特未提供家中電話，也還未找律師。

雷斯特向警方供稱他獨居，當他看到一名非裔男子站在門前，以為有人想闖進門。

筆錄顯示，雷斯特開槍前，雙方並無交談；雷斯特朝亞爾開槍後，受傷的亞爾起身逃跑，他聽到雷斯特大喊「別來這」；未帶手機的亞爾跑了「很多戶」，才找到願意幫他報警的人。

發現亞爾的鄰居是白人林奇(James Lynch)，他並未立刻回應受訪要求，他的妻子蒂芬妮(Tiffany)簡短證實，丈夫聽到吼叫聲，接著看見亞爾在敲另一戶的門。

林奇事後告訴「國家廣播公司」(NBC)說，「我聽到有人吶喊『救救我、救救我，我被槍擊了！』」

有三個孩子的林奇跑出去，發現亞爾渾身是血，另一位鄰居拿著毛巾出來，幫忙加壓止血，直到醫護人員抵達。

蒂芬妮說，「丈夫希望受害者家屬知道，勞夫當時並非孤零一人」。

亞爾的阿姨費斯‧斯芬摩爾(Faith Spoonmore)透過線上平台GoFundMe為亞爾籌措醫藥費，善款一天內便超過250萬元設定目標，截至美東時間18日晚7時40分，已募得逾304萬元且持續增加中。

拜登總統18日推文寫道，已與亞爾及其家人通電話，他並邀請亞爾在康復後造訪白宮橢圓辦公室。