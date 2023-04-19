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下班時刻… 紐約曼哈頓停車場坍塌 已1死5傷

編譯陳韻涵、記者劉梓祁／綜合報導
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）

曼哈頓下城金融區一棟四層高的停車場其中兩層18日下午下班時分前坍塌，已知至少造成一人死亡、五人受傷，許多車歪斜卡在陷落的水泥梁柱中，傷亡人數可能出現變化；這棟建築多年前就被當局檢出缺失並提案要求修正，當時的缺失是否已修補或是造成意外的原因仍待調查，公共安全問題引人關切。

紐約市消防局(FDNY)發言人埃斯波西托(James Esposito)表示，事故發生時有六位工作人員在停車場內，其中四人被救送醫、一人拒絕接受治療、一人死亡，另外有一人被困在上層，隨後通過鄰近的屋頂獲救。

紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一...
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（路透）

「這棟建築整個塌落地下室」

紐約市警局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，停車場「結構崩塌」；代理市樓宇局局長維倫奇科(Kazimir Vilenchik)表示，「這棟建築整個塌落到地下室。」

無人機與機器狗在危樓搜救

紐約消防隊人員從坍塌的停車場中救出傷者。(Getty Images)
紐約消防隊人員從坍塌的停車場中救出傷者。(Getty Images)

搜救人員也在現場動用無人機與機器狗「Digidog」在危樓中搜尋受困者；消防隊員一度進入現場，但發現建築結構不穩後撤出。

出事的停車塔建築為阿巴卡斯銀行(Abacus Bank)所有，停車場距離市政廳(City Hall)與布碌崙大橋(或譯布魯克林大橋，Brooklyn Bridge)只有幾個街區，距離紐約證交所約半哩。

民眾尖叫、奔逃 他準備取車逃一劫

史考特(Ahmed Scott)下班準備取車時發現意外，他拍下的街景影片中可聽見有人尖叫「打911，安妮街有建築坍塌」，建材崩落與目擊者的尖叫聲此起彼落；45秒後，兩名女子奔逃而出。

曼哈頓下城佩斯大學(Pace University)多名學生從比停車塔高的鄰近宿舍房間，目睹車輛掉落。

紐約市 曼哈頓 布碌崙

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