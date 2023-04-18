34名中國警察 被控跨國騷擾威脅美國居民

檢方獲取的「912專項工作組」的活動照片。(USANYE提供)

在司法部宣布逮捕盧建旺和陳金平兩名紐約僑領之際，17日也宣布指控34名中國警察 騷擾居住在紐約大都會區和美國其他地區的中國公民；這些中國警察被指透過在社媒上設立虛假帳號，跨國攻擊政治觀點和行為不受中國政府歡迎的美國居民；所有這些被告據信仍都居住在中國。

根據法院文件，中國政府組織了一支由國家警察組成的精英特遣隊「912專項工作組」，任務是攻擊不同政見者，散布虛假信息和宣傳，在美國國內挑撥離間。

根據指控，這些中國警察被分配到「912專項工作組」後，在北京一個公安 部設施內工作；工作組的目的是影響和塑造美國和世界各地公眾對中國政府、中共及其領導人的看法。

起訴書稱，這個工作組的成員在推特等社群媒體 網站上創建了數千個虛假的網路角色，對中國民主活動人士和中國批評者進行在線騷擾和威脅。這些網上角色還傳播中國政府的官方宣傳，反擊和壓制批評言論，宣傳的主題由公安部指導，包括中國共產黨主導的政治制度比民主制度更有優勢、美國的國內和外交政策、香港和新疆的人權問題、俄羅斯對烏克蘭的入侵、內亂、新冠疫情等。

聯邦調查局已經獲得了發給工作組新成員的政策指引，其中詳細說明了如何通過臨時的電子郵件地址創建和維持假的社群媒體帳戶，通過與其他網上用戶互動，以避免被人發現在「灌水」；其中一些網路角色自稱是美國人，給社群媒體平台的美國用戶帶來了錯誤的印象。

根據指控，該工作組成員已執行一項公安部的命令，透過使用社群媒體帳戶等手段，騷擾一個經常批評中國政府的知名人士，發出死亡威脅，並要求美國當局逮捕這名受害人。

另外，檢方17日也宣布據信目前住在中國的八名中國政府官員被控指示一名美國電信公司的員工，從該公司的平台上刪除持不同政見者。