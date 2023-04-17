拜登政策擋不住 5月偷渡人數恐還會再增

圖為去年8月亞歷桑那州美墨邊牆，等待被安排的無證移民。(美聯社)

拜登 總統去年5月11日矢言終結因應新冠肺炎疫情而拒絕非法移民 的「美國法典第42卷」(Title 42)，卻無對策應對海量非法移民湧入；批評者表示，未來情況只會更慘。

邊境 官員表示，墨西哥邊境目前已有4萬非法移民蠢蠢欲動。

拜登17日將簽署結束「美國法典第42卷」這項疫情公衛緊急措施的法案，而該法點底下另一項類似的公衛緊急措施將賦予邊境官員在5月前阻退非法移民。

拜登表示，在「美國法典第42卷」退場前，需要更多時間落實新政策，

白宮官員與白宮預算管理局(OMB)聲明指出，「政府支持循序結束美國法典第42卷，且有充足時間實施替代政策。」

紐約郵報(NY Post)解讀白宮預算管理局聲明，指拜登政府尚無因應計畫，一個月後大概也不會有。

今年1月，拜登政府推動大型變革，授予邊境官員否決非法入境的委內瑞拉、尼加拉瓜、古巴與海地移民申請庇護的機會；然而，只有一小部分人被拒絕入境，至少3萬名移民因為符合特定條件而獲准入美，讓每年非法入境的前述四國人數來到36萬人。

今年2月在拜登宣布要終止「美國法典第42卷」之後，非法抵美的移民人數高達21萬2000人，不僅比2022年2月增加11%，且比前總統川普執政最後一個2月的人數增加四倍。

這個月，拜登團隊將更頻繁使用數十年前的法條，在邊境與庇護尋求者面談，但當局也坦言這只適用少數申請人，且大多數庇護尋求者的申請依然會被接受，無論其理由多麼薄弱。

批評者表示，拜登就任以來已有逾600萬名非法移民入美，其中約400萬人獲釋或完全躲過審訊，當「美國法典第42卷」正式退場，情況只會更糟。