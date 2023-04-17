非法入境即驅逐 無證移民被捕大幅減少96%

國安部統計稱今年迄今大幅減少無證客被捕人數。圖為德州邊界城市多納的美國海與邊境保護局的拘留中心內，收容未成年的青少年無證客。(美聯社)

根據聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)官員表示，今年前兩個月，來自古巴 、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的無證移民，遭到逮捕的人數大幅減少96%，自1月平均每天1231人，減少至2月底每天46人，而且1、2月被逮捕合計人數，創下2021年以來最低紀錄，顯示拜登 政府的管制措施確實有效遏止無證移民大量湧入。

根據國土安全部提出的資料顯示，截至3月31日前，有5萬5000名來自古巴、尼加拉瓜和海地無證移民，取得聯邦政府核發的旅行許可；還有委內瑞拉有超過4萬無證移民獲准在2022年10月至2023年3月底入境美國。

根據資料顯示，約有1萬5000名古巴人、1萬8000名海地人、7500多名尼加拉瓜人以及3萬2000多名委內瑞拉人，皆依照合法程序陸續入境美國。

今年1月初，拜登政府為了遏止不斷湧入邊境的非法移民 ，宣布擴大「法典第42卷」(Title 42)公共衛生條例限制，允許執法人員驅逐來自尼加拉瓜、古巴和海地的非法移民，而且早自去年10月，執法人員即獲准將委內瑞拉非法移民驅逐出境。

國土安全部官員表示，自拜登政府新政策實施以來，西南部邊境非法入境移民遭到逮捕人數即大幅減少，該官員強調，拜登政府新政策確實收到效果，顯示無證移民願意選擇「安全、合法和有序」的途徑入境美國，而非冒險將自己的身家性命交給偷渡集團。

不過當初拜登政府宣布無證移民新政策，遭到人權組織和民主黨自家人的嚴厲批評，1月下旬，由聯邦參議院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲(Robert Menendez)為首，有80名民主黨籍國會議員要求拜登政府撤銷對古巴、尼加拉瓜和海地無證移民的逮捕令。

根據「國際救援委員會」(International Rescue Committee，IRC)統計，自前總統川普任內在2020年，率先擴大「法典第42卷」公衛條例限制，大規模驅逐無證移民以來，累計有超過250萬無證移民被驅逐出境。