美軍募兵鎖定Z世代 卻在Discord社群平台摔跤

美國軍方近年深耕人氣電玩社群平台Discord，希望與Z世代潛在新兵相遇，卻對Discord封閉平台運作風險及可能暴露軍事情報的問題估計不足。(路透)

美國軍方近年積極在人氣電玩社群 平台Discord與Z世代潛在新兵會面，甚至在該平台經營有1萬7000名成員的聊天室，供現役人員討論射擊電玩、會見職業顧問、參加活動。但軍方也在設法因應Discord封閉平台運作風險及可能暴露軍事情報的問題。13日空軍國民兵特薛拉(Jack Teixeira)因在Discord洩露大量機密文件被捕，無疑踩到軍方的痛腳。

華盛頓郵報報導，負責監督全國精銳部隊的特種作戰司令部(Special Operations Command)3月才在向使用Discord的現役人員用戶發文強調：「別在Discord發布任何你不想讓公眾看到的東西。」

特薛拉被捕，軍方困境仍在：三分之二美軍年齡在30歲以下，絕大多數25歲以下，如何監督年輕勞動力？他們可以接觸機密，但生活中大部分時間都在網上；網海有許多人迷戀軍事硬體，渴望向陌生人和朋友炫耀。

美軍募兵瞄準Z世代，但Z世代空軍國民兵特薛拉在Discord洩露大量機密文件卻讓他們措手不及。圖為美軍4月13日在菲律賓參加美菲聯合軍演。(歐新社)

18至21歲的年輕人是國防部 招募目標，他們占據大部分初級職位，電玩正是此年齡層最流行的媒體形式之一。利用電玩和網路文化來招募新血，是人力短缺的國防部全國性策略；軍方還贊助電子競技比賽，以提高年輕人對軍方的興趣，並在人氣電玩直播串流平台Twitch大做廣告。

軍方使用Twitch宣傳軍人生活並形塑年輕人對戰爭的看法，已招致進步派人士批評。聯邦眾議員 歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2020年曾提案禁止軍方用Twitch招新兵，但該案並未通過。「戰爭不是遊戲，」她在推特上說：「我們不該將服兵役與『射擊類』電玩和電競賽混為一談。」

批評使用Twitch招募新兵的進步活動家烏爾(Jordan Uhl)也表示，軍方透過電玩和Discord聊天室大量宣傳，適得其反，因為它會吸引對軍旅生活有「扭曲印象」的年輕人。「這對軍隊來說是新挑戰：純數位時代長大的人入伍，他們溝通的界限模糊，」他說：「招募的方式和所在，將讓軍方招到更多這樣的人。」