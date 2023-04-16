我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

美軍募兵鎖定Z世代 卻在Discord社群平台摔跤

記者胡玉立／綜合報導
美國軍方近年深耕人氣電玩社群平台Discord，希望與Z世代潛在新兵相遇，卻對Discord封閉平台運作風險及可能暴露軍事情報的問題估計不足。(路透)
美國軍方近年深耕人氣電玩社群平台Discord，希望與Z世代潛在新兵相遇，卻對Discord封閉平台運作風險及可能暴露軍事情報的問題估計不足。(路透)

美國軍方近年積極在人氣電玩社群平台Discord與Z世代潛在新兵會面，甚至在該平台經營有1萬7000名成員的聊天室，供現役人員討論射擊電玩、會見職業顧問、參加活動。但軍方也在設法因應Discord封閉平台運作風險及可能暴露軍事情報的問題。13日空軍國民兵特薛拉(Jack Teixeira)因在Discord洩露大量機密文件被捕，無疑踩到軍方的痛腳。

華盛頓郵報報導，負責監督全國精銳部隊的特種作戰司令部(Special Operations Command)3月才在向使用Discord的現役人員用戶發文強調：「別在Discord發布任何你不想讓公眾看到的東西。」

特薛拉被捕，軍方困境仍在：三分之二美軍年齡在30歲以下，絕大多數25歲以下，如何監督年輕勞動力？他們可以接觸機密，但生活中大部分時間都在網上；網海有許多人迷戀軍事硬體，渴望向陌生人和朋友炫耀。

美軍募兵瞄準Z世代，但Z世代空軍國民兵特薛拉在Discord洩露大量機密文件卻讓...
美軍募兵瞄準Z世代，但Z世代空軍國民兵特薛拉在Discord洩露大量機密文件卻讓他們措手不及。圖為美軍4月13日在菲律賓參加美菲聯合軍演。(歐新社)

18至21歲的年輕人是國防部招募目標，他們占據大部分初級職位，電玩正是此年齡層最流行的媒體形式之一。利用電玩和網路文化來招募新血，是人力短缺的國防部全國性策略；軍方還贊助電子競技比賽，以提高年輕人對軍方的興趣，並在人氣電玩直播串流平台Twitch大做廣告。

軍方使用Twitch宣傳軍人生活並形塑年輕人對戰爭的看法，已招致進步派人士批評。聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2020年曾提案禁止軍方用Twitch招新兵，但該案並未通過。「戰爭不是遊戲，」她在推特上說：「我們不該將服兵役與『射擊類』電玩和電競賽混為一談。」

批評使用Twitch招募新兵的進步活動家烏爾(Jordan Uhl)也表示，軍方透過電玩和Discord聊天室大量宣傳，適得其反，因為它會吸引對軍旅生活有「扭曲印象」的年輕人。「這對軍隊來說是新挑戰：純數位時代長大的人入伍，他們溝通的界限模糊，」他說：「招募的方式和所在，將讓軍方招到更多這樣的人。」

國防部 社群 眾議員

上一則

洩密國民兵不是外國代理人也非吹哨者 誰起訴、在哪起訴？

下一則

SpaceX星艦獲放行 最快17升空升空 馬斯克：可能爆炸

延伸閱讀

中醫療法在美軍大受歡迎 士兵拔火罐、刮痧

中醫療法在美軍大受歡迎 士兵拔火罐、刮痧
21歲國民兵洩露美軍機密 政壇右翼人士為他辯護

21歲國民兵洩露美軍機密 政壇右翼人士為他辯護
網路留足跡 FBI靠1張廚房流理檯照片揪出洩密者

網路留足跡 FBI靠1張廚房流理檯照片揪出洩密者
洩密文件：還有4顆中國偵察氣球 曾飛越美軍航母戰鬥群

洩密文件：還有4顆中國偵察氣球 曾飛越美軍航母戰鬥群

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
拜登政府大力推動綠能產業，加上對供應鏈穩定的憂慮，美國製造業大舉回春。圖為在傳統工業州明尼蘇達州羅斯奧市工人在滑雪車工廠生產線工作。(路透)

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

2023-04-10 09:28
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
特薛拉在空軍國民兵官網上的照片，現年21歲。(取自空軍國民兵官網)

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

2023-04-13 23:35
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製