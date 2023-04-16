美習慣監聽對手盟友 國會年底投票再授權「監視法」

調查人員指稱，麻州 空軍國民警衛隊初階士兵洩露的機密文件，顯示美國情報機構有多麼依賴秘密攔截通信來監視對手和盟友。這些文件鮮活呈現美方追踪的外國政府軍事行動、外交努力、秘密武器銷售，以及發生在友好國家首都的辯論內容等等。

政府主要竊聽工具之一是外國情報監視法(FISA)第702條款；若國會不重新授權，此容許情報機構使用強大竊聽程序收集部分情報的計畫，今年年底即將失效。拜登 政府為說服國會更新授權，一直在爭辯應否正式解密情報，以展示竊聽程序如何保護美國。現在，洩密案可能已迫使當局立即面對問題。

「此案生動說明美國政府在此領域的技術能力，」負責電子竊聽和密碼破解的前國安局法務長傑斯特爾(Glenn Gerstell)表示。

贊成重新授權702條款的傑斯特爾和其他前高級情報官員表示，幾乎可以肯定，麻州空軍國民兵特薛拉(Jack Teixeira)洩露的部分機密文件是依該計畫收集而來；其中部分還標記使用FISA材料。

洩密文件顯示美國電子竊聽範圍極廣：南韓國家安全委員會和北韓武器計畫、聯合國對烏克蘭的審議、俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)、以色列情報機構摩薩德(Mossad等等。

華爾街日報指出，預計更新702條款計畫將是場艱苦戰鬥；國會兩黨領袖普遍支持保有監視能力，但因監視範圍廣泛且缺乏透明度，也受到公民自由團體及不同派別政治人物批評。

該計畫雖針對據信住在國外的外國嫌疑人，但美國人資料也常被拿走。聯邦調查局等政府機構以後可能以調查為由，合法搜查無意間收集到的美國人資料，有人認為這相當於「無證監視」。

眾院 情報委員會主席特納(Mike Turner)表示，第702條授權「對美國情報界擁有整體工具來說非常重要」，但「明顯既存的FISA濫用行為，已引起國會兩黨關注；在更新授權期間，應考慮如何改革FISA，減少濫用行為。」