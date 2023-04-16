洩密國民兵曾寫「行動勝過空談」高中同學：他癡迷戰爭令人不安

因洩露軍情闖下大禍的21歲麻州空軍國民兵特薛拉高中畢業後就從軍，他在2020年高中畢業紀念冊上留言「行動勝過空談」，似乎早就預告他的動向。(Getty Iamges)

因把最高機密洩露上網而被捕的麻州 空軍國民兵 士兵特薛拉(Jack Teixeira)，成長於軍人家庭，年紀21歲，剛從高高中畢業就從軍入伍，在高中時少言寡語、有點笨拙；幾位認識他的前同學表示，特薛拉對戰爭、武器癡迷的程度，令人不安。

每日郵報(Daily Mail)15日報導，特薛拉在2020年高中畢業紀念冊上寫道，「行動勝過空談」，似在預告他會做被指控的洩露機密文件之事。

前總統川普的前國家情報副總監帕托指出，特薛拉是低階國民兵，沒有更高層的協助，不可能有權限取得機密情資；就算國防部最高階的資訊科技人員，仍與確切情報有所阻隔，資訊人員幾乎從不知道情報的實質，他們的工作在提供安全的資訊系統，以防外洩，所以他不相信21歲的特薛拉一人就能完成洩密行動。

紐約時報15日報導，特薛拉據說頻頻把機密文件，透過自己是會員的聊天群分享出去；那個聊天群專注於戰爭、槍炮，不時還有種族歧視 及反猶太迷因。

特薛拉成長於麻州狄頓(Dighton)鎮，在波士頓市的南邊，鎮民約8000人；他家是軍人家庭，房子座落在林木茂密的地塊盡頭，母親經營家庭植栽生意，繼父退伍時軍階為空軍士官長，也是服役於麻州國民兵空軍基地情報單位，跟特薛拉相同；據領英(LinkedIn)檔案，特薛拉還有同母異父兄弟，也任職空軍。

幾位特薛拉的高中同學表示，記憶中的他不多話，有時笨笨的，常穿迷彩服跟軍靴上學。

高三與特薛拉同班的20歲女生凱蘭妮‧萊斯(Kailani Reis)表示，特薛拉還是學生時，對武器的興趣之濃，讓其他一些同學覺得「不安」而疏遠他；特薛拉因洩密被捕，沒幾位前同學感到驚訝。

萊斯表示，不記得特薛拉談論政治，倒是經常說要從軍，幾位師長鼓勵他，而他對老師們說自己不想上大學。2020年畢業典禮，特薛拉沒參加，而是跑去德州列克蘭空軍基地(Lackland Air Force Base)報到，參加空軍基本訓練。

特薛拉服役於麻州鱈魚角「奧蒂斯國民兵空軍基地」(Otis Air National Guard Base)，職位是低階電腦技士，去年7月才正式升為一等兵。他的母親表示特薛拉上大夜班，幫忙維護安全網絡；就在當地，他取得很廣的通路，連上安全設施，再連上軍方及另17家美國情報機構組成的全球機密資料網。

檢方示，特薛拉最後把數十份機密文件洩露上網，內容有俄烏戰爭的細節，可能造成傷害，還有其他敏感的國安主題。

一個21歲士兵，職權這麼低，能取用如此龐大的最高機密資訊，或許讓外界感到驚訝，但任職過情報界人士表示，部隊及政府文職人員能取用最高機密的人數不知幾千人，其中很多沒經驗的年輕人，軍方還靠他們去處理數量龐大、搜集而來的情資。

那些人可以登上「世界聯合情報通訊系統」，基本上有如高機密版的谷歌搜尋引擎，以電光火石的速度，取用對烏克蘭、中國等幾乎一切美國政府搜集情報國之敏感簡報。