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中擴大戰時徵兵範圍 「大學生」為重點對象

編譯盧炯燊／綜合15日電

中國將自5月1日起實施新的「徵兵工作條例」，其中最受關注的是新條例著重徵集高素質兵員，以大學生為重點對象，以及就「戰時徵兵」作出規範。

中共中央軍委國防動員部透過問答形式指出，這些變化是為實現解放軍現代化及增強戰鬥力的必要步驟。然而有西方專家認為，將受教育程度最高的人列為優先徵兵對象，不僅與西方做法相反，也不合中國一貫以工農為新兵基礎的慣例。另外，在目前中國周邊緊張形勢下，徵兵新例的公布尤其受關注。

國防動員部解釋，隨著軍隊機械化、信息化、智能化的加速推進，迫切需要徵集更多優秀青年參軍入伍，故以大學生為重點徵兵對象，並以具有科學、技術、工程及數學背景的更為優先。

至於對「戰時徵兵」作出規範，是可以重點徵集熟練掌握軍事技能的退役軍人，補充到原服現役單位或同類型崗位，確保快速形成戰鬥力。

曾任美國駐華武官的外交政策委員會資深研究員武爾澤(Larry Wortzel)表示，這個作法有力加強向地方徵兵及動員，增強民族主義情緒，但負面結果可能會增加地方政府財政負擔，在軍隊與地方之間造成緊張。

另一前美國駐華武官、負責東亞事務的前國防部副助理部長柯林克(Heino Klinck)則認為，以大學生為徵兵對象，符合解放軍現代化的背景，解放軍(紅軍)一直是以工農為基礎，現在國家主席、中央軍委主席習近平正希望透過社會各階層，都成為部隊的一部份。

柯林克又說，中國修訂徵兵政策並不令人感到意外，然而在目前時機下會引起外界擔憂。因此他質疑中國是否故意如此，作為向外界發出的信息，同時也擔心北京完全無視國際社會將如何解讀。

但他也認為，這再次表明外界不應期望中國會在台灣、南海或任何其他有爭議的地緣政治問題上會軟化立場。

美國官員一再警告，中國計畫在2027年之前武統台灣，拜登總統曾表示會派兵護台，儘管事後作出澄清，但已受到各方關注。

解放軍 拜登 北京

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