中國試驗陸基反導攔截 專家：應已服役

去年10月中國官媒公布早前陸基中段反導攔截技術試驗成功的畫面。(微信截圖)

中國國防部 14日晚間宣布，中國在境內進行一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。公告稱，這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。中國軍事專家解讀，這型武器裝備很大程度可能已經正式服役，因此需要不斷對其抽檢試驗。

根據公開資料顯示，中國先前已有六次進行陸基中段反導攔截技術試驗。最早一次是在2010年1月11日，但當時並未宣稱取得成功或試驗達到預期目的。

2022年10月，官媒首度披露陸基中段反導攔截試驗的成功畫面內容。不少歐美媒體認為，這是中國增加軍事自信和軍事透明度的開端。同時也證明中國已經掌握了關鍵技術，並取得實質性的進展。

中段反導攔截試驗是一項非常複雜的技術，需要高超的空間控制、導彈制導和攔截技術等多方面的技術支援。中國陸基中段反導攔截的成功，不僅驗證技術的可行性，也表明了中國在這一領域的能力水平已成為世界上的領先者之一。

公開資料顯示，目前明確具備陸基反導飛彈能力的，只有美、俄與中國，美系統為GBI、俄系統為A-235，解放軍 系統尚未公開名稱。

根據相關報導，陸基中段反導攔截技術是指在彈道導彈的飛行中段，即在大氣層外實施攔截的技術。

中國官媒環球時報14日引述大陸軍事專家宋忠平分析指出，看起來每年都在進行陸基中段反導試驗，每年都會有一些新技術改進。他指出，「這也表明該型武器裝備很大可能已列裝服役，因此每年需要對其不斷的進行抽檢試驗。同時在原有型號的基礎上不斷改進、提高」。

環球時報旗下「樞密院十號」也發文指出，解放軍發布消息向來是「話少事大」，多次成功實施陸基中段攔截試驗，說明已掌握中段反導攔截相關技術，「攔截成功率、可靠性都有了比較大的提升」。