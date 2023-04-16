遭洩機密文件曝：中國還有4偵察氣球在境外漂浮

被洩露的機密文件顯示，美國情報機關知悉在美國上空另有多達四顆中國偵察氣球，且對於那顆被擊落的中國氣球有何性能仍存有疑問。圖為今年2月22日美國空軍U-2飛行員監視中國偵察氣球。(美聯社)

據之前未公布的絕密文件所示，美國情報界知悉除被擊落中國偵察氣球 外，中國還有四枚偵察氣球在境外漂浮，一枚曾飛過美國太平洋海軍航母打擊群上空，另一枚曾環繞全球，上面有精密的偵監科技，令人好奇中國氣球有何情報偵蒐能耐。

華盛頓郵報報導，今年1月底、2月初飛過美國那枚中方偵察氣球，情報界稱為「基林23」(Killeen-23)，上面攜帶一批感應器及天線；據麻州 空軍國民兵特薛拉(Jack Teixeira)洩露的文件，空軍將氣球擊落一周之後，聯邦政府仍未辨識出來。

第二份文件指出，另一枚中方氣球曾在太平洋上空飛掠美國航母戰鬥群，此事之前未曾公開；第三枚氣球則墜入南海，話雖如此，文件並未提供特定細節如它們的升空日。

三份文件中，有一件是「國家地球空間情報局」(NGA)所製，日期在2月15日，即空軍擊落基林23之後10天，內容記載政府到當時對那枚偵察氣球最詳細的評估，以及兩枚前些年發現的氣球，分別標列為「巴爾傑21」(Bulger-21)及「阿卡多21」(Accardo-21)。由文件中無法得知巴爾傑21、阿卡多21與飛掠航母戰鬥群及墜入南海的氣球是否同款。

NGA檔案稱，巴爾傑21攜帶精密的偵監設備，自2021年12月起繞行全球，直到2022年5月；阿卡爾多21除帶類似設備，還帶有「襯錫箔、裝平衡環」的感測器。

要求匿名的官員表示，政府為這些氣球命名的慣例，是按字母A到Z的次序，顯然這批氣球是用惡名昭彰的罪犯來取名的，包括東尼‧阿卡多(Tony Accardo)、綽號「白毛」的詹姆士‧巴爾傑(James “Whitey” Bulger)以及唐諾‧基林(Donald Killeen)。

情報專家為顯然是飛掠美國上空的氣球詳細照片加註解，評估它可以產出足夠的電力來運作「任何」偵監科技，包括可以夜視、穿透雲朵及薄物的某種雷達。

中國偵察氣球飛掠航母戰鬥群可能會引發國會質詢，共和黨會抓住機會，拿氣球做文章，譴責拜登 總統未能嚇阻中方的情蒐。

五角大廈及國家情報總監辦公室均拒絕評論。

據第三件憑著截獲通訊而製作的檔案指出，1月下旬偵察氣球侵入美國空域，可能讓中國政府某些單位也吃了一驚。中方某些官員認為己方外交部的回應很拙劣，讓這場危機「愈演愈烈」。