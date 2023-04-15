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小兵洩密無前例 誰來起訴、在哪起訴？

記者胡玉立／即時報導
麻州警方4月13日大陣仗抓捕洩露軍方絕密文件的麻州空軍國民兵士兵特薛拉。(歐新社)
麻州警方4月13日大陣仗抓捕洩露軍方絕密文件的麻州空軍國民兵士兵特薛拉。(歐新社)

21歲的麻州空軍國民兵特薛拉(Jack Teixeira)被控在電玩聊天室向朋友洩露絕密文件案，完全不屬於過去發生的一般洩密案件，再加上案件才剛開始，很難找到可依循判斷審理的比較對象。

紐約時報指出，根據聯邦檢方指控文件，特薛拉似乎並未充當外國代理人，也沒有充當吹哨者或試圖與新聞媒體分享秘密來宣傳教育社會大眾；他也不屬於把密件帶回家保存、不當處理機密信息的那一類型。但他被控將大量國防密件傳給無權查看的其他人，案子因此很嚴重。在沒有參考案例的情況下，全案如何審理發展，令人關注。

洩密案通常透過認罪協議來解決。檢察官有避免審判的動機，因為政府就不必處理因在法庭討論機密證據，而產生法律和行政官僚問題。

被告也有達成認罪協議的動機。因為若按「間諜法」，未經授權留存和披露國安機密屬犯罪行為，每項罪名最高可判處10年徒刑，每份洩露文件都可以是罪名。認罪協議通常刑期數年，比依法判刑短很多。

但檢察官可能不太願意對這樣嚴重的案件，提供相對有吸引力的刑期判決；畢竟該案涉及數百份敏感機密文件，其中包括美國對俄軍事通訊的滲透程度在內。

另一個問題是誰來起訴。特薛拉在麻州空軍國民兵服役並自軍事基地擅取密件，可能會在軍法系統而非由聯邦法院起訴。

但耶魯大學法學院講師、軍法專家菲德爾(Eugene Fidell)表示，此案高度曝光，各方關切，很難想像司法部會放棄此案；司法部起訴這些案件也比國防部有經驗。

此外，在哪裡起訴？特薛拉在麻州被捕，全案目前正在麻州聯邦檢方手理。但若司法部最終決定移到五角大廈所在的維吉尼亞州東區聯邦法院起訴審理，也不足為奇。維州亞歷山大市聯邦法院一直是眾多洩密案處理地，該轄區包括中央情報局在內；當地聯邦檢察官處理此類重案，經驗豐富。

但麻州聯邦檢察官處理洩密案也有些經驗。2020年一名前雷神系統工程師在麻州認罪，罪名是非法留存3萬1000頁機密資料，其中部分與美國導彈防禦系統有關。後來他被判罰款1萬元、入獄18個月。

麻州 檢察官 司法部

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