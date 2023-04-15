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「沒想過變這樣」 洩密國民兵上周已知闖禍 不斷禱告

記者胡玉立／綜合報導
USA-INTEL/LEAK:Relatives of Jack Teixeira, a member of the U.S. Air Force National Guard suspected of leaking highly classified U.S. documents, leave the federal courthouse in Boston Relatives of Jack Teixeira, a member of the U.S. Air Force National Guard suspected of leaking highly classified U.S. documents, leave the federal courthouse in Boston, Massachusetts, U.S., April 14, 2023. REUTERS/Lauren Owen Lambert
USA-INTEL/LEAK:Relatives of Jack Teixeira, a member of the U.S. Air Force National Guard suspected of leaking highly classified U.S. documents, leave the federal courthouse in Boston Relatives of Jack Teixeira, a member of the U.S. Air Force National Guard suspected of leaking highly classified U.S. documents, leave the federal courthouse in Boston, Massachusetts, U.S., April 14, 2023. REUTERS/Lauren Owen Lambert

被控在電玩聊天室洩露五角大廈機密文件的21歲麻州空軍國民兵特薛拉(Jack Teixeira)13日被捕前，曾在慌亂中打了最後一通電話給他那群青少年電玩朋友說：「伙伴們，一切都很好。我愛你們所有人。」據稱，特薛拉上周即明白自己闖禍了。

每日郵報(Daily Mail)報導，這位被朋友稱為OG，在電玩社群平台Discord創建邀請制私密聊天室Thug Shaker Central的年輕人，上周曾向成員們說：「我從沒想過會變成這樣，我向上帝祈禱這永遠不會發生，我一直一直一直地祈禱。只有上帝才能決定從現在開始會發生什麼事。」

特薛拉成長過程中，一直對軍隊有著濃厚興趣，人們常在他身上看到愛國熱情，他也很自然地追隨眾多家庭成員的腳步從軍，並被派到奧蒂斯國民警衛空軍基地(Otis Air National Guard Base)第102情報聯隊，管理計算機通信系統並排除故障問題。他的繼父迪福(Thomas P. Dufault)，2019年前才從同一聯隊以士官長身分退休。

在聊天室追隨他的成員向紐約時報說，OG向他們表達了他對美國執法及情報部門是「黑暗力量」的擔憂，並大聲疾呼「政府越權」。有成員說：「他是基督徒，反戰，只是想告訴他的一些朋友正在發生的事。」

華盛頓郵報引述美國官員的話表示，雖然空軍一等兵特薛拉在軍隊裡相對缺乏經驗，但他可以透過名為「聯合全球情報通信系統」(Joint Worldwide Intelligence Communications System)的國防部計算機網絡獲得高度機密軍事情報，他可以閱讀並可能可以列印機密文件。

一位加入特薛拉聊天室、平日有機會與他共處的朋友表示，去年烏克蘭戰爭期間，特薛拉開始在聊天室分享機密文件，因為他認為這場戰爭令人沮喪，「兩個國家其實有更多共同點」；他的目的是「教育那些他認為是朋友而且可以信任的人」，希望他們不受外界宣傳影響。聊天室成員都同意永不會把文件外流；但最終還是有成員將文件分享了出去，機密就在網路上流傳。

社群 麻州 紐約時報

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