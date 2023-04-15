不再是機密…小兵就能取閱最高機密 前官員指管控太鬆

國防部洩密案開始進行司法調查，國民兵特薛拉遭到兩項罪名的刑事起訴。（美聯社）

麻州 21歲國民兵 特薛拉(Jack Teixeira)13日因洩露國防部 最高機密上網而被捕，紐約時報14日指出，特薛拉的階級為一等兵，連他都能取閱最高機密，暴露出國家情報、安全面的漏洞；前國防部負責俄國、烏克蘭事務官員也認為，機密的管控實在太鬆懈。

由麻州基地的國民兵人員，到位在布魯塞爾北約組織(NATO)的將領，再到美國位於全球的事務官，取閱「最高機密」權限意味他們能看到嚴密防守的五角大廈、其他情報機構、每日情報簡報、態勢演變圖、世界現況的詳細分析，跟美國情報界能見到的完全相同。

特薛拉都能取閱最高機密，透露的是能取閱最高機密人員，數量太多；最高機密不再那麼機密。

600多名各軍種將軍階級人員，大致都有取閱最高機密權限，此權限還擴大給他們的一些軍事助理、任職於五角大廈的許多上校、海軍艦艇的艦長、一大堆階級較低的軍官，從特薛拉一案可得知，顯然一些服役於情報單位的士官兵都有此權限。

國防部官員表示，有此取用管道的人，就算沒有幾萬也有幾千。五角大廈處理這次敏感文件遭洩露事件，只怕要花幾個月。俄國運籌帷幄的人爬梳遭洩檔案，立刻能找到線索，得知己方遭滲透的機構。

但本案揭露的更廣泛問題，在「最高機密」算不算機密，還有國安機構是否容他們的敏感材料「散得滿地都是」。

歐巴馬時代，國防部對俄國、烏克蘭最高官員伊芙琳‧法爾卡斯(Evelyn Farkas)指出，顯然有太多人有管道取用他們沒必要知道的最高機密情資。

國防部13日發現，這次洩密者的職級，竟然與軍事情報、敏感國安資料高階官員差那麼遠，真是天旋地轉。偵辦官員把貼上小小賭博聊天群Thug Shaker Central的多份文件湊起來，發現不必去參謀首長聯席會議裡找洩密的中將、上將，要突襲逮捕的只是國民兵特薛拉。

法爾卡斯表示，特薛拉之被捕，適足以警告那些不好好看待機密情資的人。但前國安局法務長傑斯特爾(Glenn Gerstell)表示，特薛拉職階這麼低，麻州國民兵空軍基地毫無名氣，居然不僅有管道取閱一些國家最重要機密，還取得與他工作無關的一大堆檔案，這顯然有問題。