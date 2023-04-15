傳輸國防資料 外洩軍事機密國民兵遭間諜法起訴

空軍國民兵特薛拉14日在波士頓的聯邦地方法院過堂。（美聯社）

遭控洩露最高軍事機密的21歲麻州 空軍國民兵(Air National Guard)一等兵特薛拉(Jack Teixeira)14日在波士頓聯邦法院過堂，原本彌封的檢方起訴書隨之公開，檢方根據間諜法(Espionage Act)起訴特薛拉的罪名包括未經授權擅自保留、傳輸機密國防資料。

美聯社報導，特薛拉尚未針對起訴罪名提出答辯(plea)，聯邦法官下令特薛拉還押直到下周庭訊。

起訴書中說明了調查人員如何透過付款紀錄以及訪查社群網站 群組友人，鎖定洩露國防機密的嫌犯就是特薛拉。社群媒體平台Discord提供訊息，讓聯邦調查局(FBI)找到特薛拉的下落。上周媒體報導傳出機密政府檔案在網路曝光的當天，特薛拉曾經在公務電腦上搜尋「洩密」(leak)關鍵字。

拜登 總統說，政府部門正在設法查證網路流傳的機密檔案是否為真；拜登在白宮聲明中表示，已經指示軍方與情報單位採取措施進一步保護且限制機密訊息的流傳，「我們的國安團隊現正與夥伴與盟邦密切合作」。

特薛拉洩露國防機密的動機為何，迄今尚未獲得解釋。司法部表示，這起案件仍在持續調查中，國防部則說，將對於哪些人可以接觸到機密情資展開通盤檢討，以免類似洩密事件未來再度發生。

調查人員認為，特薛拉是社群網站私人聊天群組的領袖，過去幾年特薛拉曾經在群組裡分享關於槍枝、電玩遊戲以及迷因圖片(memes)。

根據長達八頁的宣誓口供(affidavit)，記錄了聯邦調查局探員的調查步驟，包括10日約談了一名熟悉特薛拉網路發文內容的Discord用戶。這名用戶的姓名、性別、居住地點在口供書裡都未公開。這名Discord用戶說，特薛拉大約從2022年12月起，開始在討論地緣政治、古今戰爭的聊天室裡張貼機密檔案資料。

口供書指出，這名Discord用戶對調查人員說，特薛拉在聊天室自稱「傑克」(Jack)，並說是空軍國民兵成員，言談之中則透露住在麻州。