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十年前…美監控行為讓外交緊張 如今盟友習以為常

記者顏伶如／綜合報導
史諾登。（路透）
史諾登。（路透）

過去美國若有機密檔案外洩，導致在世界各地的間諜行動因而曝光，往往引起盟邦政府立即且嚴正的回應：柏林街頭有數千群眾示威，中央情報局(CIA)駐點主任遭到驅逐，德國總理則對美國總統說「監視朋友是無法讓人接受的」。在巴黎，美國駐法大使被法國政府召喚斥責；巴西總統一怒之下取消華府訪問之行。

然而，這些都已經是十年前的往事。2013年美國國家安全局(National Security Agency)前任外包雇員史諾登(Edward Snowden)透過維基解密(WikiLeaks)爆料，揭露美國情報機關大量搜集情資的內幕。

今年發生的機密檔案網路曝光事件，其幕後動機目前仍無法得知，但文件內容再次展現美國情報單位鋪天蓋地的情資搜集觸角，即使與美國關係良好的友邦，例如埃及、南韓烏克蘭、阿拉伯聯合大公國等國首都也都不放過。

這次外洩檔案主要以烏克蘭戰爭為主，內容還包括描述相關國家高層官員間對話與計畫的中情局簡報，其中幾起案例可能是透過電子監聽方式取得。洩密讓美國擅長的情報搜集本領展現於世人眼前，但外交關係也頓時變得緊張，國家名譽也因此受損。

不過幾個月前，美國官員才拿間諜氣球事件大肆抨擊北京。中國外交部發言人汪文斌12日表示，美國長期利用技術優勢，對包括盟國在內的世界各國進行無差別的竊密和監視監聽，美方應當就此對國際社會作出解釋。

但是和2013年的史諾登案相比，這回盟邦對美國情報蒐集行為似乎已司空見慣。

埃及、以色列、南韓以及阿拉伯聯合大公國對於涉及各自內部討論的內容，紛紛表示資料有誤或純屬捏造，對於美國的監視手段則沒有發言。

盟邦的冷處理回應，或許反映了長期以來對於美國情報單位觸角延伸的看法。冷戰結束可能讓諜報工作的黃金時期隨之畫下句點，但史諾登2013年的爆料則透露，情報工作在2001年9月之後已進入新的時代。由於擔心外國恐怖主義，美國憑藉日新月異的科技，在全世界建立了複雜的情報監視網，從全球數以百萬計的電郵與電話交談當中就能獲得大量資料。

間諜 烏克蘭 南韓

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