密件洩中：習近平批准軍援俄 武器偽裝成民用物資

今年稍早美國官員即一再表示中國會提供俄羅斯武器，由最近洩露的機密文件顯示，美國情報單位確實掌握相關情資。圖為習近平訪問莫斯科時接受軍禮歡迎。（路透）

華盛頓郵報報導，根據洩露的機密情報文件，中國今年初批准向俄羅斯 提供致命武器援助，並計畫將軍事裝備偽裝成民用物品。

據悉這個情報是美國竊聽到俄羅斯「對外情報局」(SVR)所獲得的，並列在五角大廈2月23日的絕密摘要內。摘要說，SVR 報告稱中國中央軍事委員會已批准增加提供武器，並希望保密。

這份情報是由國家情報總監辦公室(ODNI)編製，被標記為絕密並列為嚴格限制，標題是「據報導，北京 批准秘密援助俄羅斯致命物資」。

對於這份文件內容的洩露，ODNI 迄今未回應。

但美國政府一名高級官員及國防部一名高級官以匿名方式評論這份絕密文件時指出，「我們沒有看到中國向俄羅斯轉讓或援助致命武器的證據。 但我們仍然感到擔憂，並將繼續密切關注。」

這是迄今為止最詳細的披露，說明了為何拜登政府從2月下旬開始，向北京公開及私下發出連串警告的原因。

2月19日，國務卿布林肯在慕尼黑安全會議上與時任中國外長王毅會晤的第二天向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，對中國可能為俄羅斯提供致命武器感到擔憂。

2月26日，中情局長伯恩斯 (William J. Burns) 也向CBS表示，相信中國領導層正在考慮提供致命設備。

此外，文件的內容也擴大了對中俄關係的觀察，俄羅斯攻打烏克蘭 後愈來愈受到孤立，中國現在是俄羅斯的主要盟友；但中國並未完全支持俄羅斯，而是將自己定位為和平締造者。

同一時期，另一項流傳更廣的美國情報評估認為，北京將認為烏克蘭使用美國或北約武器對俄羅斯展開重大襲擊，「表明華盛頓對衝突升級負有直接責任」，並可能成為中國向俄羅斯提供致命武器援助的理由。

當時烏克蘭支持向俄羅斯境內發起多起襲擊事件，美國官員警告基輔不要在烏克蘭領土以外的任何行動中，使用美國或北約提供的武器。