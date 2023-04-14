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密件曝俄：普亭政府內鬥激烈 軍方隱瞞戰損規模

編譯盧炯燊／綜合13日電
由洩露的五角大廈機密文件顯示，俄羅斯高層內鬥激烈。（美聯社）
由洩露的五角大廈機密文件顯示，俄羅斯高層內鬥激烈。（美聯社）

最新一批洩密文件暴露了俄羅斯政府內部的內鬥程度，比之前一般所了解的更為廣泛及深入；文件描述了俄羅斯內部對烏克蘭戰爭出現激烈爭議，尤其在傷亡人數方面；情報顯示軍方隱瞞了戰損規模。

文件指出，俄羅斯在持續13個月的戰爭中，未能取勝的幾個主要原因，其中包括內部之間的內鬥及互相指責，尤其是聯邦安全局(F.S.B)指責國防部掩蓋了俄方在烏克蘭的損失，軍方一直不願意將壞消息傳遞給指揮系統上層。

聯邦安全局認為，國防部的傷亡人數不包括俄羅斯國民警衛隊、瓦格納傭兵，以及車臣派出的戰士，因此計算出實際傷亡人數接近11萬。

俄羅斯國防部對上一次發布傷亡報告是在去年9月，當時國防部長蕭伊古(Sergei K.Shoigu)說，自開戰以來有5937名俄軍死亡。

此外，俄羅斯在烏克蘭部署的各種戰鬥力量，有時竟採取相互矛盾的行動，導致軍事努力無法取得成果。

洩密文件披露了今年2月俄國內部一場爭議的新細節，其中經營瓦格納傭兵的商業大亨普里戈津(Yevgeny V. Prigozhin)，指責軍方扣留了他們急需的彈藥。普亭在2月22日召集普里戈津及蕭伊古，親自解決這一爭端。

最高將領密謀在普亭抗癌期間 故意輸掉對烏戰爭

另外，每日郵報報導洩密文件裡指出普亭患有癌症，而他「抛出」攻打烏克蘭的特別軍事行動，正是在接受治療期間。文件裡還包含有一個謠言說，俄羅斯最高將領密謀在普京接受化療期間「拋出」(故意輸掉)烏克蘭戰爭。

這個說法，暗示俄羅斯國家安全委員會秘書尼古拉·帕特魯舍夫(Nikolay Patrushev)與參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)是這個陰謀的幕後黑手。

文件「根據消息來源」說，俄方原定於3月5日在南部前線發動進攻，格拉西莫夫反對進攻，他向普亭表示，烏軍戰鬥能力優於俄軍，如果繼續進攻，俄方會有重大傷亡。普亭計畫在3月5日開始接受新一輪化療，因此無力全盤操控大局。

每日郵報無法證實這個情報謠言的真實性，但說消息來自克里姆林宮內部，這也說明美國情報部門即使聽到謠言，也會向國防部報告。

俄羅斯 普亭 國防部

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