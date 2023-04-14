洩密案讓俄掌握軍情 烏克蘭軍情首長：不影響與美關係

烏克蘭 軍事情報首長布達諾夫少將(Kyrylo Budanov)說，美國國防部機密文件上周遭洩露到網站，「俄國 是唯一獲利方」；他強調，此事不會傷害烏克蘭和美國的關係，他甚至淡化洩密內容對戰事的影響。

布達內諾夫說，事情一發生，「不到幾小時，」他就和美國有關當局討論因應之道。他12日晚間接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時表示，「如果有問題，問題可以解決。如果沒有問題，那更好。此事不會影響進攻作戰的實際結果。」

布達諾夫以精確預告俄國發動入侵行動的日期和時間而著稱，最近，他不斷宣稱，世人等待已久的烏軍春季大反攻一定會大有斬獲。美國軍方私下沒有那麼樂觀，認為不會像去年的閃電式反攻作戰，奪回大量失土。

他說，「我們的反攻行動會有何成果？我想，在最近的將來，大家就會看到，就會感覺到。」

烏克蘭總統顧問波多里亞克(Mykhailo Podolyak)也認為洩密內容不會對「前線或參謀總部的計畫造成衝擊，」亦即不會影響未來幾周關鍵性的反攻作戰。

洩密文件確實未涉烏克蘭何時、從何地、如何奪回被俄國占領的18%領土的情資；1月到3月上傳到Discord伺服器上的數百個檔案，只有極少數被公開流傳出去，其餘部分是否涉及敏感情資，是否已落入克里姆林宮手裡，目前都還不清楚。

洩密案7日見諸媒體之後，烏克蘭總統澤倫斯基 立即下令加強保護軍事機密；此事會對基輔與華府之間的情報分享造成什麼影響，目前也難斷定。

俄國軍隊目前在烏東步步挺進，烏軍則積極部署，要打一場漂亮的反攻作戰，盡量奪回全部失土，給國民和西方盟邦看。

分析家說，烏克蘭的主要目標可能是烏克蘭南部連結克里米亞半島和俄國大陸的那片土地，也可能向梅利托波爾(Melitopol)、別爾江斯克( Berdyansk) 和馬立波(Mariupol)等城市挺進。