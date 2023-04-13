五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

特薛拉在空軍國民兵官網上的照片，現年21歲。(取自空軍國民兵官網)

麻州 空軍國民兵 情報網管特薛拉(Jack Teixeira)13日遭聯邦調查局(FBI )逮捕，他被認為是五角大廈機密文件外洩事件的主嫌；特薛拉領導的電玩聊天室Discord年輕成員受訪透露，特薛拉利用職務之便帶回數百件機密文件副本，翻拍放上私密聊天群組，目的是希望成員追蹤全球最新事件。

FBI搜索特薛拉和他母親位於麻州的住處，上銬帶走21歲的麻州空軍國民兵情報部門102情報聯隊的「網路運輸系統管理員」(Cyber Transport Systems Journeyman)特薛拉；特薛拉2019年9月加入空軍國民兵，駐紮奧蒂斯(Otis)空軍國民兵基地。

行為觸及刑事犯罪

司法部長加蘭德(Merrick Garland)表示，特薛拉涉嫌未經授權移動與傳輸機密文件；國防部發言人表示，特薛拉擁有最高層級的權限，可瀏覽高機密文件，但他的行為觸及刑事犯罪。

網路運輸系統管理員負責確保空軍的全球通訊網路及相關基礎建設正常運作，職員需具備高中學歷或通過普通教育發展證書(GED)考試，精通電子、網路基建設備，並接受七周半的基礎軍事訓練；求職者必須通過「單一範疇背景調查」(Single Scope Background Investigation)，這是對會觸及最高秘密文件職員的政府間調查。

洩露國防部機密文件的嫌犯特薛拉13日在麻州一處基地被捕。當地警察在營區外維持秩序。（歐新社）

特薛拉2020年在電玩玩家社群平台Discord創建邀請制的私密聊天室Thug Shaker Central，吸引對槍枝、軍事裝備和宗教有興趣的20到30人加入，其中多數為青少年，他們會分享迷因圖並談論槍枝與電玩；幾個月前，一名團員開始張貼數百頁的情報簡報，告知其他成員「追蹤全球最新事件很重要」。

這些外洩的機密文件起初並不受重視，直到一名成員將內容轉貼到公開的線上社團，接著被俄羅斯文的Telegram頻道注意到。

調查新聞組織「Bellingcat」上周末率先報導機密文件至少在兩個Discord伺服器出現的消息，包括已下線、早在1月13日就流傳機密文件的Thug Shaker Central聊天室。

匿名OG 貼數百則軍事訊息

華盛頓郵報12日披露更多細節，其中一個消息來源是一名未成年青少年；他說去年一名綽號OG的資深成員張貼一段帶有奇怪字母縮寫與術語的訊息時，並無人在意，但他崇拜OG，因為OG聲稱知道政府未告訴人民的祕密。

特薛拉是任職於國民兵情報單位，負責網路管理。圖為位於麻州的基地。（歐新社）

這名青少年陸續詳閱OG張貼的數百則訊息長達數月，其中包括幾乎逐字破譯的機密情報文件；此人表示，OG發布的訊息不只一則，數個月下來，至少達數百則；OG宣稱這些文件是他從工作的「軍事基地」帶回家的機密情報文件副本。

華郵報導指出，「OG宣稱他的一天中，有部分時間待在禁止攜帶手機與其他電子裝置的安全單位，對部分手寫文件標記註釋，並翻譯神祕外國情報，這些情報印有『不能向外國人發布』(NOFORN)字樣，凸顯其機密性極高」。

Thug Shake Central部分成員為特薛拉辯護稱，他只是把文件放上群組，意圖引起討論並告知朋友，僅此而已。

一名17歲的聊天室成員告訴「紐約時報」說，「這個人是反戰的基督徒，他只是想告訴朋友發生什麼事，我們有成員就在烏克蘭。」

另有一名成員說他認識特薛拉三年且雙方曾見面，還有人表示，特薛拉自稱在空軍國民兵任職而可讀取機密文件。