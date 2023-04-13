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食品價格飆漲 阿拉巴馬州擬取消雜貨糧食稅

編譯陳韻涵／綜合12日電
阿拉巴馬州在食品價格飆漲，以及該州出現創紀錄的預算盈餘後，考慮取消對食品的銷售稅。圖為消費者11日在超市購買盒裝牛奶。(美聯社)
阿拉巴馬州在食品價格飆漲，以及該州出現創紀錄的預算盈餘後，考慮取消對食品的銷售稅。圖為消費者11日在超市購買盒裝牛奶。(美聯社)

全美僅有三州對雜貨徵收與其他購物相同稅率，其中之一的阿拉巴馬州在食品價格飆漲，以及該州出現創紀錄的預算盈餘後，州議員考慮取消或逐步停止對食品的4%銷售稅(sales tax)。

阿拉巴馬州兩黨議員爭相提出廢除全部或部分銷售稅的法案，類似法案過去數十年在州議會曾多次被提出，如今兩黨議員終於達成共識。

致力改善阿拉巴馬公眾生活的遊說團體「阿拉巴馬崛起」(Alabama Arise)表示，阿拉巴馬州的家庭每年平均支付約600元雜貨糧食稅，廢除這項稅則將讓低收入戶受益。

「阿拉巴馬崛起」執行主任海登(Robyn Hyden)說11日在阿拉巴馬州議會外召開記者會並舉辦示威活動表示，「我們的家庭正在受苦，食物已經很貴，我們承擔不起4%雜貨稅。」

全美只有阿拉巴馬州、密西西比州和南達科他州仍在全州消費稅上加收雜貨糧食稅。南達科他州州長克利斯蒂‧諾姆(Kristi Noem)呼籲州議員廢除雜貨糧食銷售稅，但議員僅同意削減一般銷售稅。

許多議員最早自1990年代初期，便倡議廢除雜貨糧食稅，其中大多數為民主黨人，但相關提案從未通過，因為會影響到教育預算。

提供法律、財政與稅則修訂服務的無黨派組織「立法服務機構」(Legislative Services Agency)估計，雜貨糧食稅每年挹注學校超過6億元，而阿拉巴馬州的雜貨糧食稅與所得稅主要用於贊助州立學校的教育經費。

糧食價格飛漲，加上創紀錄的預算刺激，兩黨議員此次都表態支持減稅，但細節仍待商榷。

阿拉巴馬州共和黨議員11日公布民調顯示，登記選民大多支持取消雜貨糧食稅。

該州參議員梅莉卡‧科爾曼(Merika Coleman)表示，「我們都同意，雜貨稅錯誤且不公平。」

科爾曼的提案將讓選民決定是否廢除州糧食稅，並透過終結納稅人計算州所得稅前扣除的聯邦所得稅扣除額來取代這筆經費；科爾曼認為，稅收減免不成比例地降低富人的納稅額。

阿拉巴馬州 預算 南達科他州

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