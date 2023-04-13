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能源、食品還是很貴…民眾對通膨減弱無感

編譯潘勛／綜合12日電
雖然數據顯示通膨減弱，但民生基本開銷仍貴，加上油價來到新高，都讓民眾對通膨減緩無感。圖為加州一家加油站的汽油價格告示。(Getty Images)
雖然數據顯示通膨減弱，但民生基本開銷仍貴，加上油價來到新高，都讓民眾對通膨減緩無感。圖為加州一家加油站的汽油價格告示。(Getty Images)

最新通膨數據12日公布，4月物價比3月僅上升0.1%，同比去年升5%，堪稱近兩年來漲幅最弱，但民眾卻無多大感受，經濟學者認為消費者已習慣汽油及其他公用事業帳單起起落落，何況油價又回到六個月來新高，許多民生基本開銷貴到離譜，例如電費同比去年漲10.2%，果菜及住房開支升8%以上，都讓民眾對通膨減緩無感。

華盛頓郵報12日報導，扣除食物及能源價格，另項通膨重要測量同比去年上升5.6%，更為火熱。

雖說通膨去年夏天站上高點以來，已慢慢走軟，但物價壓力一直讓消費者、政治人物及決策者覺得吃力；即使同比去年，物價成長已由9.1%跌到5%，依然如此。

Berenberg Capital Markets首席經濟學者李維(Mickey Levy)指出，通膨或許逐步下降，但人們感受不到，大家每到生鮮超市、加油站及餐廳，仍看到價格節節上升，通膨如此堅韌，讓人很沮喪。

據紐約聯邦準備銀行本周公布的調查數據，民眾3月對通膨的估計值上升，為2022年10月以來首度。消費者3月認為通膨同比去年要漲4.7%，比2月預測的4.2%更高；民調一直顯示，民眾對物價始終愁眉不展，大多數人認為經濟「很差」或「有點糟」。

經濟學者指出，統計上的通膨走軟與民眾感受脫節，部分是最近通膨降溫的實質所致。能源價格過去一年之間帶頭降溫，跌了6.4%。但消費者對油價、公用事業帳單波動，已習以為常，很難把這些降價視為值得一提的經濟勝利，何況油價又站上六個月來新高。

民生基本開銷如電費、食物及住居都上漲以外；主食如穀片、培根及米雖曾短暫降價，卻再度上漲。

嘉信理財集團(Charles Schwab)投資策略主任麗茲‧山德斯(Liz Ann Sonders)指出，通膨是極為個人的事，每個人的體會都不相同；專家及名嘴可能執著於每個月的讀數，例如漲幅是0.2個百分點還是0.4個，但大多數人對通膨的體會並不如此，他們對通膨的看法，由自己買食物、付房租時要花多少錢來形成。

山德斯指出，重點在物價依然上漲，漲速雖較溫和，但一般消費者還是看到東西比起以往愈來愈貴。

油價 投資 民調

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