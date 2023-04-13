餐廳價格年漲幅首超雜貨糧食 在家煮較便宜

根據聯邦勞工局統計，3月食品物價有所下降，但餐館食品的漲幅，超過超市價格。圖為消費者3月在伊利諾州超市購物。(美聯社)

勞工部 12日公布報告指出，通貨膨脹自2021年中期飛漲以來，餐廳價格的年漲幅首度超越雜貨糧食。

過去幾個月來，乳酪蛋糕工廠(Cheesecake Factory)執行長克拉克(Matthew Clark)，以及全美銷售量第二大的連鎖漢堡店「溫蒂漢堡」(Wendy's)執行長潘納格(Todd Penegor)根據消費者物價指數 宣稱，餐廳的餐點價格比在家煮便宜。

勞工部最新報告對餐飲業而言宛如一記痛擊，精打細算的消費者削減開支，餐飲業的來客量歷經成長後停滯。

3月食品價格顯示，過去12個月來增加8.5%，這是受到上餐廳用餐的人數在同期內增加8.8%的影響。勞工部報告連續第三度指出，餐廳的餐點價格月增0.6%。

全國餐飲協會(National Restaurant Association)首席經濟學者葛蘭迪(Bruce Grindy)表示，漲價的原因在於學校的食物價格成長，因為新冠肺炎疫情 期間實施的免費午餐計畫到期。

葛蘭迪在12日的部落格文章中寫道，「價格指數近幾個月驟增，讓整體外出用餐指數造成上行壓力」，且會繼續影響整體食品價格直到年底。

過去12個月，家戶食物價格漲8.4%，比2月跌0.3%，3月蛋價比2月便宜10.9%，但蔬果指數下跌1.3%。

幾個月來，食品雜貨商施壓食物與飲料製造商降價，因應消費者對物價上漲的撙節對策，許多人改買超市自有品牌或節制採購。

各供應商因應銷量下跌採取不同策略，康尼格拉食品公司(Conagra Foods)與百事可樂(PepsiCo)已表示今年不會再漲價，調味料廠商Old Bay則表示將調漲價格以制衡經銷商。

整體消費者物價指數過去12個月來因應通膨冷卻而增加5%，略低於5.1%的預期。

許多餐廳認為通膨趨緩，但食物與人力成本仍高。

橄欖園(Olive Garden)母公司達頓餐廳(Darden Restaurants)表示，3月的雞肉、乳製品與穀物的價格仍高，但稍有好轉；達頓餐廳刻意將餐點漲價幅度控制在低於通膨的數字，藉此吸引顧客並維持股價，該餐廳估計2024財年的食材通膨率將低於個位數。