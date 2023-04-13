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連跌5周 房貸利率降至6.3% 申請成長7.8%

編譯尤寶琪／綜合12日電
最新4月數據資料顯示，房貸利率連續第五周下跌，提振買氣，房貸申請增加。圖為在賓州的房屋已售的標示。(美聯社)
最新4月數據資料顯示，房貸利率連續第五周下跌，提振買氣，房貸申請增加。圖為在賓州的房屋已售的標示。(美聯社)

最新數據顯示，房貸利率連續第五周下跌，來到6.3%，是兩個月以來的新低點，顯示房地產市場開始復甦；民眾買房欲望也增加，房貸申請成長了7.8% 。

依據房貸銀行家協會(Mortgage Bankers Association, MBA)12日數據，30年期固定抵押貸款利率下降10個基點，在截至4月7日的這一周內，從6.4%降至6.3%。彭博社(Bloomberg)報導則指出，新屋需求也在增加，房貸申請增加7.8%，是1月以來的新高點。

利率小幅下降和房貸申請量的增加，讓不少人開始對房市稍微感到樂觀，相信隨著春季採購季的到來，房市低迷也可能終於走到尾聲。不過，庫存量目前仍有限，且相較需求，代售屋量仍然吃緊。

新數據顯示，上個月的通貨膨脹率出現近兩年來新低點，減緩至5%；MBA數據顯示，15年期固定抵押貸款利率也從5.97%下降至5.78%，轉貸指數(Refinance Index)則上升了0.1%。

勞工部12日發布的消費者物價指數(Consumer Price Index)顯示，3月份的年度通膨率，是自2022年6月出現9.1%高峰以來，連續第九個月下降，但仍遠高於央行2%的目標。

而且繼金融危機威脅似乎出現緩解後，聯準會(Fed)則很可能會在下個月再次提高利率。但在經過一整年激進調漲政策後，房貸利率下降能讓有意買房者鬆口氣。

MBA首席經濟學者弗拉坦托尼(Mike Fratantoni)指出，「今年有意買房的人，對房貸利率的下滑非常敏感，上周購屋申請就因此增加了8%。」

最近幾周內，自美國兩家地區性銀行的倒閉，讓外界擔憂恐產生骨牌效應，進而壓低美國國債收益率後，房貸就一直走低。而借貸成本不斷上升，會讓購屋者每個月的貸款帳單暴增數百元，進而衝擊房地產市場。

成屋銷售量在2月份飆升至14.5%之前，已經連續12個月下滑，並跌出十幾年來的新低點。2022年的成屋銷售量也比2021年下滑了17.8%，是2014年以來房屋銷售最疲弱的一年。

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