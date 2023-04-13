美3月通膨降至5% 2年來新低 核心物價仍升

通膨減緩，但長期以來的高物價，讓消費者感覺回不去了。（Getty Images）

高盛評估聯準會 6月不會升息

勞工部 12日表示，3月消費者物價指數較去年同期上漲5%，也較2月升6%來得低，也是2021年5月以來最小增幅，但基本物價壓力，可能讓聯準會考慮在5月集會再次升息；高盛(Goldman Sachs)金融集團認為，通膨走緩，銀行界又因矽谷銀行(Silicon Valley Bank)最近倒閉而節制放款，聯準會6月不會再升息。

果菜、汽油降價 住居、機票漲

華爾街日報(WSJ)報導，勞工部認為，消費者3月應該都發現生鮮果菜、汽油、就醫及水電瓦斯降價，但住居、機票及車輛保險漲價。但通膨水準依然高出新冠疫情前三年的平均2.1%很多，也高出聯準會設定的2%目標。

蛋價跌幅11%，創36年來最大跌幅，但消費者感受不同。（Getty Images）

扣除易波動的能源、食品項目的核心物價3月同比去年上升5.6%，相形2月的升幅5.5%略增；核心通膨一直高而頑強，部分是因住居開銷上漲壓力所致。

3月消費者物價指數(CPI)較2月多升0.1%，相形2月比1月升0.4%，要減少許多，核心CPI升0.4%，也比2月的升0.5% 來得輕。

聯準會3月21到22日集會備忘錄12日公布，高通膨及勞動市場走俏，讓聯準會官員釋出訊號，下次集會可能再升息，儘管經濟可能今年稍晚陷入衰退也在所不惜。

過去一年，聯準會升息九次，盼冷卻經濟而節制通膨；經濟掙脫疫情期間的供應鏈岔斷、勞工短缺，強勁反彈，通膨也飆高。聯邦資金的指標利率目前在4.75%到5%之間。

官方暗示，將密切觀察經濟活動的各項測量值，包括銀行系統發生危機後的放款條件，以判斷5月上旬集會要不要升息。

IMF：銀行倒閉 拖緩經濟成長

經濟今年開年以來成長力道之強，令人稱奇，但最近也有走軟跡象；國際貨幣基金(IMF)估計，兩家中型銀行倒閉而致借貸趨嚴，也會拖緩今年經濟成長。

勞動市場3月稍見降溫，就業機會成長較少，工資成長也放緩；每周失業救濟請領升高，工作職位開缺下降，意味勞工需求不再那麼強勁。

路透(Reuters)報導，高盛集團經濟學者12日發布研究結果，表示不再認為聯準會6月會升息，原因在3月消費者物價指數冷卻力道比預期還強。

高盛原先估計，聯準會5、6兩月集會將連續升息。但是以海濟斯(Jan Hatzius)為首的高盛經濟團隊在12日研究報告中估計，5月還會升息，可能升息一碼(0.25個百分點)，但6月不會再升，且有很大機率在7月降息。

高盛表示，最新通膨數據吻合該機構預期，新預測6月不再升息，是因矽谷銀行最近倒閉，銀行界正收緊放款；一些聯準會官員甚至對5月要不要升息感到猶豫。

最近一些指標暗示，聯準會強勢動作，想控制數十年來最高的通膨，正讓經濟放緩、壓低物價，勞工部12日的通膨報告益發證實如此。