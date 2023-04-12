美國防業者下月赴台洽談合作 拜登促歐洲助台國防

日經指出，美國雷神（Raytheon）和瑞典合作方BAE Systems Bofors共同研製的「神劍」導引砲彈可以用於精密打擊，有助於強化台灣的防禦能力。（取材自WIKI）

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）向日經新聞透露，美國25家國防工業廠商計劃5月初派代表前往台灣，討論共同生產無人機與彈藥事宜。日經也暗示，拜登 政府如今既然鼓勵歐洲國家協助充實台灣軍備，台灣可向瑞典 爭取在烏克蘭 戰場用於精密打擊的「神劍」（Excalibur）導引砲彈。

據日經報導，代表團將由美國太平洋陸戰隊退役司令魯德（Steven Rudder）領軍，這是2019年以來，美國首度以國防工業為主的大型代表團訪台。

報導說，除了和台灣軍工業代表洽談外，這支代表團也希望拜會蔡英文總統。韓儒伯說，此行的目的是在「促進美台國防工業的合作」。至於討論的內容，他說，台灣方面對無人機，包括空中、水面與水下無人機，以及彈藥有興趣。不過，美國業者通常需要政府授權，才能與海外夥伴共同生產武器。

拜登政府一位官員告訴日經：「從高層的角度來看，我們認為共同生產安排是有意義的，但我們需要逐案來看，且必須是應美國工業的要求。」

華府對此抱持開放態度，主要是因為美國國防業者已難以滿足國內外訂單。美國尚有價值約190億美元已允諾的武器等待交付給台灣。俄羅斯入侵烏克蘭後，美國業者開始擴大國內產能，但多出的產能還需要一些時間才會開始運轉。

為此，拜登政府敦促歐洲國家協助充實台灣軍備。拜登政府官員說：「拜登政府普遍認為，台灣要能夠從各種不同來源來採購。」

瑞典可能就是其中之一。美國雷神（Raytheon）和瑞典合作方BAE Systems Bofors共同研製的「神劍」導引砲彈可以用於精密打擊，有助於強化台灣的防禦能力。