我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

南加亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

阿里版ChatGPT來了 中國擬立法監管AI：內容不得顛覆國家

編譯中心／綜合11日電
阿里巴巴旗下阿里雲7日宣布，自研大模型「通義千問」，邀請企業用戶測試。(網頁截圖)
阿里巴巴旗下阿里雲7日宣布，自研大模型「通義千問」，邀請企業用戶測試。(網頁截圖)

中國網路巨頭公司阿里巴巴11日(周二)推出阿里版ChatGPT「通義千問」，號稱能跟人類進行多輪對話，具文案創作能力，續寫小說，能根據菜名生成食譜，而未來阿里巴巴所有產品都將接入「通義千問」。

當天，中共網管當局也出台《生成式人工智慧服務管理辦法》草案，嚴格審查監管新形式的人工智能。

ChatGPT掀起全球「生成式人工智慧」機器人熱潮。3月中，中國搜索巨頭百度在北京揭開了中國首款ChatGPT「文心一言」的面紗。

據中國媒體報導，2023阿里雲峰會周二在北京召開，阿里雲智慧首席技術官周靖人宣布推出通義千問。他表示，通義千問是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支援。能夠跟人類進行多輪交互，融入了多模態的知識理解，具有非常強的文案創作能力，能夠續寫小說，寫詩、編寫郵件等，可以極大增加工作效率。

阿里雲計畫當地時間14日(周五)向客戶開放通義千問，以便他們能興建自己訂製的大型語言模型，並開始登記。

儘管ChatGPT的成功在全球矚目，而中國企業也爭先開發和將AI技術整合到自家產品中，但是中國嚴格的言論審查制度影響研發聊天機器人的成效。紐約時報此前引述斯史丹福大學中國經濟與制度研究中心高級研究學者許成鋼表示，中國的聊天機器人達不到ChatGPT的水準，是因為中國嚴格的審查制度綁手綁腳，造成聊天機器人的研發受限。

11日當天，中國國家網信辦發布《生成式人工智慧服務管理辦法》草案，強調「生成式人工智慧產品或服務應當遵守法律法規的要求」，生成內容應「體現社會主義核心價值觀」，不得顛覆國家政權、推翻社會主義制度、煽動分裂或破壞國家統一，也不得宣揚恐怖極端主義、民族仇恨，或包含暴力色情、可能擾亂經濟及社會秩序的內容。

草案還要求提供生成式人工智慧服務的企業，除須「承擔該產品生成內容生產者的責任」，依法向國家網信部門申報安全評估、上報演算法外，也應採取措施防止出現國族、信仰、性別、年齡、職業等歧視，並「防止生成虛假資訊」。使用者方則須依法提供真實身分資訊。若有不符合該法案要求的生成內容，應加以過濾，並在三個月內優化模型，以防再次生成。路透報導說，任何違反規定的人員和公司可能面臨罰款和刑事調查和指控。

這些規定還將阻止外國公司試圖在中國提供人工智慧服務。

阿里巴巴旗下阿里雲7日宣布，自研大模型「通義千問」，邀請企業用戶測試。(路透)
阿里巴巴旗下阿里雲7日宣布，自研大模型「通義千問」，邀請企業用戶測試。(路透)

人工智慧 ChatGPT 北京

上一則

年薪破10萬 日子也難過… 調查：7成美國人財務壓力大

下一則

拜登訪北愛、愛爾蘭 彰顯美和平角色 登愛爾蘭祖先故鄉

延伸閱讀

中國擬立法管理生成式AI 「不得顛覆國家政權」

中國擬立法管理生成式AI 「不得顛覆國家政權」
科威特媒體虛擬女主播 「金髮淺瞳不披頭巾」顛覆傳統

科威特媒體虛擬女主播 「金髮淺瞳不披頭巾」顛覆傳統
旗下TikTok、抖音吸引廣告商 字節跳動去年賺贏騰訊、阿里

旗下TikTok、抖音吸引廣告商 字節跳動去年賺贏騰訊、阿里
華為首席科學家預估：2026年 AI對企業滲透率將達20%

華為首席科學家預估：2026年 AI對企業滲透率將達20%

熱門新聞

德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15
中國外交部再宣布制裁美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人。(路透)

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

2023-04-07 06:00
拜登政府大力推動綠能產業，加上對供應鏈穩定的憂慮，美國製造業大舉回春。圖為在傳統工業州明尼蘇達州羅斯奧市工人在滑雪車工廠生產線工作。(路透)

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

2023-04-10 09:28

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行