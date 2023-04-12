阿里版ChatGPT來了 中國擬立法監管AI：內容不得顛覆國家

阿里巴巴旗下阿里雲7日宣布，自研大模型「通義千問」，邀請企業用戶測試。(網頁截圖)

中國網路巨頭公司阿里巴巴11日(周二)推出阿里版ChatGPT 「通義千問」，號稱能跟人類進行多輪對話，具文案創作能力，續寫小說，能根據菜名生成食譜，而未來阿里巴巴所有產品都將接入「通義千問」。

當天，中共網管當局也出台《生成式人工智慧 服務管理辦法》草案，嚴格審查監管新形式的人工智能。

ChatGPT掀起全球「生成式人工智慧」機器人熱潮。3月中，中國搜索巨頭百度在北京 揭開了中國首款ChatGPT「文心一言」的面紗。

據中國媒體報導，2023阿里雲峰會周二在北京召開，阿里雲智慧首席技術官周靖人宣布推出通義千問。他表示，通義千問是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支援。能夠跟人類進行多輪交互，融入了多模態的知識理解，具有非常強的文案創作能力，能夠續寫小說，寫詩、編寫郵件等，可以極大增加工作效率。

阿里雲計畫當地時間14日(周五)向客戶開放通義千問，以便他們能興建自己訂製的大型語言模型，並開始登記。

儘管ChatGPT的成功在全球矚目，而中國企業也爭先開發和將AI技術整合到自家產品中，但是中國嚴格的言論審查制度影響研發聊天機器人的成效。紐約時報此前引述斯史丹福大學中國經濟與制度研究中心高級研究學者許成鋼表示，中國的聊天機器人達不到ChatGPT的水準，是因為中國嚴格的審查制度綁手綁腳，造成聊天機器人的研發受限。

11日當天，中國國家網信辦發布《生成式人工智慧服務管理辦法》草案，強調「生成式人工智慧產品或服務應當遵守法律法規的要求」，生成內容應「體現社會主義核心價值觀」，不得顛覆國家政權、推翻社會主義制度、煽動分裂或破壞國家統一，也不得宣揚恐怖極端主義、民族仇恨，或包含暴力色情、可能擾亂經濟及社會秩序的內容。

草案還要求提供生成式人工智慧服務的企業，除須「承擔該產品生成內容生產者的責任」，依法向國家網信部門申報安全評估、上報演算法外，也應採取措施防止出現國族、信仰、性別、年齡、職業等歧視，並「防止生成虛假資訊」。使用者方則須依法提供真實身分資訊。若有不符合該法案要求的生成內容，應加以過濾，並在三個月內優化模型，以防再次生成。路透報導說，任何違反規定的人員和公司可能面臨罰款和刑事調查和指控。