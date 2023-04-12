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紐約市迎「機器戰警」時代？機器警犬、蛋形機器人助執勤

記者張晨／紐約報導
備受爭議的機器警犬再次被市警納用，將用於與挾持人質的嫌犯對峙。(市長辦公室)
備受爭議的機器警犬再次被市警納用，將用於與挾持人質的嫌犯對峙。(市長辦公室)

紐約市市長亞當斯與市警總局11日在曼哈頓時報廣場公布了三種新型高科技警務設備，包括一隻曾於兩年半前亮相，但遭到民眾批評為「毛骨悚然」的機器狗，此次該設備被重新採納，當局表示，該設備將從今年夏天開始，被用於與挾持人質的嫌犯對峙。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，除機器狗外，新設備還包括一個用於追蹤被盜車輛的GPS追蹤器，以及一個錐形安保機器人；這些新設備將以「透明、一致、始終與紐約市民密切合作」的方式推出。

紐約市的第一隻機器警犬是在2020年由時任市長白思豪(Bill de Blasio)租賃合同引入執法，但由於批評人士嘲笑這隻「警犬」的外觀實在令人毛骨悚然、反烏托邦，合同被提前終止。

11日的記者會上，亞當斯表示，他不會屈服於反對機器狗的壓力；「綽號為『Digidog』的機器狗已經被放出來了，現在它是市警智能執法工具組的一員」。

他還強調，這款重達70磅的遙控機器警犬從今年夏天開始，將被用於與挾持人質的嫌犯對峙；如果一個嫌犯不但挾持人質還持有武器，警方就不用派人，而是派「Digidog」出動。

另一款名為「StarChase」的跟蹤系統，將允許警方把GPS定位器安裝在被盜車輛上，以此追蹤車輛位置；該設備的試點項目將持續90天。

最後為新增的K5自主安防蛋形機器人(Autonomous Security Robot )，它可以在限制時間內檢測附近人員，配備十幾個麥克風和一個360度高畫質攝影機，以及聲納和激光雷達傳感器。

從今年夏天開始，這款機器人將在時報廣場地鐵站進行為期七個月的試點項目；市警表示，該設備已在購物中心和其他地點使用多年，最適合在嚴冬和酷暑時節確保大型室外空間的安全，但此次將首試真人警員陪同執勤。

K5自主安防蛋形機器人，最適合在嚴冬和酷暑時節確保大型室外空間的安全。(市長辦公...
K5自主安防蛋形機器人，最適合在嚴冬和酷暑時節確保大型室外空間的安全。(市長辦公室)

紐約市 亞當斯 時報廣場

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