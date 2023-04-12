防AI犯罪 美擬規範ChatGPT等工具 推動審查

OpenAI開發的ChatGPT聊天機器人成為當前最紅的話題，未來也將讓許多人失業。（Getty Images）

華爾街日報11日報導，拜登政府正在研議針對包括ChatGPT在內的人工智慧 (artificial intelligence，AI )工具訂定規範；報導指出，科技發展日新月異，但某些人士開始憂心，人工智慧恐將淪為犯罪工具，做為歧視用途，或散布不實、有害訊息。

有危害風險AI 可能須先送審通過

報導指出，拜登政府已經踏出可能對人工智慧祭出規範的第一步；商務部 11日發布通知徵求公眾評論，呼籲各界對於應有哪些措施踴躍提供意見，例如存有危害風險的AI新模型是否必須先行通過審查才能發表。

ChatGPT號稱擁有1億使用者，使用人數成長遠遠超過先前其他消費者應用程式。人工智慧工具蓬勃發展之際，全球各地政府主管機關紛紛開始考慮對迅速演進的這項科技推出制衡措施。

中拋出管理辦法 歐盟也擬立法

中國國家互聯網信息辦公室11日公布「生成式人工智能服務管理辦法」草案，內容包括中國人工智慧公司必須確保旗下服務不含破壞社會秩序、顛覆國家政權等內容。歐盟官員則在研擬名稱為「人工智慧法」(AI Act)的新法，內容包括禁止特定人工智慧服務、訂定法律規範等。

商務部國家電信暨資訊管理局(National Telecommunications and Information Administration，NTIA)局長戴維森(Alan Davidson)表示：「雖然屬於萌芽階段，這些工具可以做到的事情，令人歎為觀止。」

美商務部廣徵意見 做規範參考

今年大紅的AI生成工具ChatGPT，近來也引人憂心是否會對人類造成威脅，。(Getty Images)

戴維森說：「我們知道我們必須建立某些規範，確保這些工具是在負責任的情況下被使用。」他說，商務部接受公眾評論的期間為60天，彙整意見將做為擬訂人工智慧規範政策的參考。

ChatGPT是獲得微軟公司(Microsoft)投資的舊金山OpenAI所研發的聊天機器人，輸入關鍵字可生成散文、影像或影片等。

微軟聲明 支持人工智慧審查機制

業界人士與政府官員均對人工智慧科技可能衍生的傷害提出關切，例如將科技做為犯罪用途或散布謠言。

微軟公司11日在書面聲明中說，支持政府推動人工智慧研發的審查機制。

民主黨籍科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)上個月致函多家人工智慧科技公司，詢問年輕人使用聊天機器人是否會得到兒童不宜的回應。他說，人工智慧能做好事，也能做壞事，問題非常複雜且技術化，後果可能相當嚴重，必須盡快處理。