解放軍環台軍演同時 美艦闖南海美濟礁

在解放軍舉行環台軍演的同時，美國海軍10日公布照片顯示，美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號10日駛近中國控制下南海最重要的人工島之一美濟礁海域，執行自由航行任務。(路透)

美國海軍表示，美國飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）10日在南海南沙群島附近，執行維護自由航行權任務。

美軍發布這則聲明之際，人民解放軍 正在台灣周邊軍演，模擬對關鍵目標精確打擊。

美海軍：行動符合國際法

美國海軍表示，美艦行動符合國際法，「這項航行自由行動，維護了海洋的權利、自由及合法使用。」聲明說，行動結束之後，米利厄斯號繼續執行在南海的任務。

中國和美國上月曾因為米利厄斯號的行動產生爭端，中方表示，米利厄斯號非法闖入中國西沙群島領海，南部戰區跟蹤監視並予以警告驅離 。

在解放軍舉行環台軍演的同時，美國海軍10日公布照片顯示，美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號10日駛近中國控制下南海最重要的人工島之一美濟礁海域，執行自由航行任務。(路透)

解放軍軍演第三天，美軍勃克級彈驅逐艦米利厄斯號進入南海南沙群島附近執行「自由航行」。解放軍南部戰區回應，批美艦未經中方批准，「非法闖入南沙美濟礁鄰近海域」。

解放軍：戰區持高度戒備

解放軍南部戰區發言人田軍里指出，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態。

美軍發布的聲明則表示，驅逐艦的行動符合國際法。聲明還說，在航行自由行動結束後，「米利厄斯號離開了越權主張區域，繼續執行在南海的任務」。