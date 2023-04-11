解放軍環台軍演同時 美艦闖南海美濟礁
美國海軍表示，美國飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）10日在南海南沙群島附近，執行維護自由航行權任務。
美軍發布這則聲明之際，人民解放軍正在台灣周邊軍演，模擬對關鍵目標精確打擊。
美海軍：行動符合國際法
美國海軍表示，美艦行動符合國際法，「這項航行自由行動，維護了海洋的權利、自由及合法使用。」聲明說，行動結束之後，米利厄斯號繼續執行在南海的任務。
中國和美國上月曾因為米利厄斯號的行動產生爭端，中方表示，米利厄斯號非法闖入中國西沙群島領海，南部戰區跟蹤監視並予以警告驅離。
解放軍軍演第三天，美軍勃克級彈驅逐艦米利厄斯號進入南海南沙群島附近執行「自由航行」。解放軍南部戰區回應，批美艦未經中方批准，「非法闖入南沙美濟礁鄰近海域」。
解放軍：戰區持高度戒備
解放軍南部戰區發言人田軍里指出，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態。
美軍發布的聲明則表示，驅逐艦的行動符合國際法。聲明還說，在航行自由行動結束後，「米利厄斯號離開了越權主張區域，繼續執行在南海的任務」。
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