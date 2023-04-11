我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

解放軍環台軍演同時 美艦闖南海美濟礁

國際中心、記者陳政錄／綜合報導
在解放軍舉行環台軍演的同時，美國海軍10日公布照片顯示，美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號10日駛近中國控制下南海最重要的人工島之一美濟礁海域，執行自由航行任務。(路透)
在解放軍舉行環台軍演的同時，美國海軍10日公布照片顯示，美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號10日駛近中國控制下南海最重要的人工島之一美濟礁海域，執行自由航行任務。(路透)

美國海軍表示，美國飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）10日在南海南沙群島附近，執行維護自由航行權任務。

美軍發布這則聲明之際，人民解放軍正在台灣周邊軍演，模擬對關鍵目標精確打擊。

美海軍：行動符合國際法

美國海軍表示，美艦行動符合國際法，「這項航行自由行動，維護了海洋的權利、自由及合法使用。」聲明說，行動結束之後，米利厄斯號繼續執行在南海的任務。

中國和美國上月曾因為米利厄斯號的行動產生爭端，中方表示，米利厄斯號非法闖入中國西沙群島領海，南部戰區跟蹤監視並予以警告驅離

在解放軍舉行環台軍演的同時，美國海軍10日公布照片顯示，美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號...
在解放軍舉行環台軍演的同時，美國海軍10日公布照片顯示，美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號10日駛近中國控制下南海最重要的人工島之一美濟礁海域，執行自由航行任務。(路透)

解放軍軍演第三天，美軍勃克級彈驅逐艦米利厄斯號進入南海南沙群島附近執行「自由航行」。解放軍南部戰區回應，批美艦未經中方批准，「非法闖入南沙美濟礁鄰近海域」。

解放軍：戰區持高度戒備

解放軍南部戰區發言人田軍里指出，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態。

美軍發布的聲明則表示，驅逐艦的行動符合國際法。聲明還說，在航行自由行動結束後，「米利厄斯號離開了越權主張區域，繼續執行在南海的任務」。

解放軍 驅離

上一則

拜登鬆口要參選：至少再參加3、4次白宮復活節滾蛋

下一則

軍演結束 共軍曝多重火箭攻台 54架次共機越中線破紀錄

延伸閱讀

美P-8A罕見現蹤台外海 軍事專家：恐有解放軍潛艦活動

美P-8A罕見現蹤台外海 軍事專家：恐有解放軍潛艦活動
山東艦為何在台灣東部外海參演？中專家：截擊外逃機艦

山東艦為何在台灣東部外海參演？中專家：截擊外逃機艦
譴責解放軍環台軍演 台朝野黨團共同聲明斥野蠻行為

譴責解放軍環台軍演 台朝野黨團共同聲明斥野蠻行為
解放軍舟山艦邀台海巡艦駛近擺拍？台海巡署：不予置評

解放軍舟山艦邀台海巡艦駛近擺拍？台海巡署：不予置評

熱門新聞

德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
中國外交部再宣布制裁美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人。(路透)

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

2023-04-07 06:00

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象