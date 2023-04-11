爭議言論延燒…跨國議員聯合聲明：馬克宏不代表歐洲
法國總統馬克宏「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」言論引起的抨擊仍全球延燒。對華政策跨國議會聯盟10日發表聲明，強調馬克宏不代表歐洲且台灣人民聲音須被尊重。
馬克宏（Emmanuel Macron）在昨天刊登的專訪中說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整。」
30多位「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）國會議員發出聯合聲明，強調馬克宏的涉台言論不代表歐洲，且將盡力確保北京對台灣的進犯立場會從國際社會上收到它應得的敵對回應。
聲明提到，「在北京增強中國南海軍事演習，並向俄羅斯侵略烏克蘭展現持續支持之際，這是對台灣送出漠視訊號的最糟可能時機」。
議員同聲譴責馬克宏「判斷失當的言論不僅無視台灣在全球經濟中的關鍵地位，更傷害了國際社會維持台海和平數十年來的努力」，且以歷史為鑑，批評過去對威權政體的綏靖政策都沒有好結果，「很可惜總統看來沒有從過去學到教訓」。
30多位連署議員來自全球15個國家，包括法國參議院外交與國防委員會兩位副主席卡迪克（Olivier Cadic）與卡托蘭（Andre Gattolin）、瑞典自由黨國會議員佛瑟爾（Joar Forssell）與市議員藍恩（Elisabet Lann）、立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovile Sakaliene）與國會外交事務委員會主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis），以及歐洲議會部分成員也加入連署。
馬克宏現正於荷蘭進行國是訪問。
上一則
WSJ社論批：馬克宏在台灣議題「犯錯」
下一則
FB留言