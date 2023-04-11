爭議言論延燒…跨國議員聯合聲明：馬克宏不代表歐洲

法國總統馬克宏結束訪中行程後，在總統專機上受訪表示歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突中，遭到各界嚴轟批評。圖為馬克宏7日在廣州中山大學發表演說。(美聯社)

法國總統馬克宏 「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」言論引起的抨擊仍全球延燒。對華政策跨國議會聯盟10日發表聲明，強調馬克宏不代表歐洲且台灣人民聲音須被尊重。

馬克宏（Emmanuel Macron）在昨天刊登的專訪中說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整。」

30多位「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）國會議員發出聯合聲明，強調馬克宏的涉台言論不代表歐洲，且將盡力確保北京 對台灣的進犯立場會從國際社會上收到它應得的敵對回應。

聲明提到，「在北京增強中國南海軍事演習，並向俄羅斯侵略烏克蘭展現持續支持之際，這是對台灣送出漠視訊號的最糟可能時機」。

議員同聲譴責馬克宏「判斷失當的言論不僅無視台灣在全球經濟中的關鍵地位，更傷害了國際社會維持台海和平數十年來的努力」，且以歷史為鑑，批評過去對威權政體的綏靖政策都沒有好結果，「很可惜總統看來沒有從過去學到教訓」。

30多位連署議員來自全球15個國家，包括法國參議院外交與國防委員會兩位副主席卡迪克（Olivier Cadic）與卡托蘭（Andre Gattolin）、瑞典 自由黨國會議員佛瑟爾（Joar Forssell）與市議員藍恩（Elisabet Lann）、立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovile Sakaliene）與國會外交事務委員會主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis），以及歐洲議會部分成員也加入連署。