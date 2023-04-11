WSJ社論批：馬克宏在台灣議題「犯錯」

法國總統馬克宏結束訪中行程後，在總統專機上受訪表示歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突中，遭到各界嚴轟批評。圖為馬克宏7日在廣州中山大學發表演說。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)社論指出，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)在台灣及烏克蘭 議題犯錯，導致面對中國侵略的遏止力量遭到削弱，還讓美國對歐支持遭到破壞。

社論寫道，馬克宏想當21世紀的前法國總統戴高樂(Charles de Gaulle)，想讓歐洲跟美國保持距離，但馬克宏與中國國家主席習近平會面後，挑在周末期間宣揚戴高樂主義，時間點卻非常糟糕。

馬克宏7日從北京搭機前往廣州途中接受Politico新聞網站記者及兩名法國記者訪問時說：「吊詭的是，我們在驚慌之下，自認為只是美國的跟班。」他說：「歐洲人應該要回答的問題是，加速台灣危機符合我們的利益嗎？沒有的。最糟糕的是，我們歐洲人以為在這個議題上應該當別人的追隨者，隨著美國政策與中國的過度反應來判斷該怎麼做。」

華爾街日報社論指出，沒有人希望台灣發生危機，更不用說危機加速，避免危機則需要龐大威懾，而馬克宏受訪時則排除了歐洲提供幫助的可能，因為他說「歐洲人連烏克蘭危機都解決不了，我們怎能有把握地在台灣議題上說『小心，如果你們犯了錯，我們會過去幫忙』？如果你真的想要升高緊張，那就這麼做吧。」

社論中說，馬克宏如果希望降低美國民眾對於抵抗俄羅斯 侵略的支持，應該用更好的方式表達，倘若不是美國的武器及情報，俄羅斯早就已經拿下烏克蘭，甚至順便拿下一個或更多的北約(NATO)邊境交界國家；馬克宏說希望歐洲減少對美國武器及能源的依賴，這點並沒有關係，但如何透過花錢以及政策修改來落實呢？

社論寫道，馬克宏希望美國協助歐洲抵抗俄羅斯進犯，但顯然在中國於太平洋地區的侵略卻聲稱保持中立，「馬克宏無濟於事的發言將破壞美日兩國在西太平洋地區對中國侵略的遏阻，並且鼓舞希望降低美國對歐承諾以加強抗中的某些美國政治人物」。