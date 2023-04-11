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兩岸海空短兵相接 台學者憂「擦槍走火」

記者程嘉文、陳熙文／台北報導
中國宣稱完成三天的環台軍事演習，圖為在福建平潭島7日拍攝到直升機飛越軍事基地的畫面。（Getty Images)
中國宣稱完成三天的環台軍事演習，圖為在福建平潭島7日拍攝到直升機飛越軍事基地的畫面。（Getty Images)

解放軍連續三天軍演結束，最後一天出現破紀錄的共機架次。台方學者認為，這確代表解放軍在日常訓練成績，足以一次出動大規模兵力，不過單就操演本身科目，這次僅限於「聯合火力打擊」，並無進一步「聯合封鎖」等項目，也沒有彈道飛彈試射，台灣周邊海空域交通與漁業活動並不受影響，顯示重點是展現訓練成績，但強度與威脅性遜於去年8月圍台軍演。

台灣國家政策基金會副研究員揭仲認為，解放軍此次操演的整體強度與威脅性，與去年有明顯落差，但由於兩岸海空兵力近距離接觸的頻率急遽上升，使發生意外導致擦槍走火的風險也隨之大幅增加，是較值得憂慮之處。

台灣的空軍前副司令張延廷指出，雖然解放軍軍事演習結束，海事執法行動仍會持續，預期未來將以軍演及海事執法雙管齊下，作為對台軍事威嚇的主軸。

面對解放軍「類封鎖」演習，台國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，軍方除增加戰機數量，戰機飛官人數亦需提升。他建議參考美國國民兵作法，邀請退役飛行員在特定時間回部隊協助，藉此減輕現役飛官的疲勞壓力。

台灣外交部長吳釗燮表示，中華民國歷任總統出訪過境美國是慣例，中國以此作軍演藉口，只會讓台灣人民愈來愈反感，中國應停止這些做法。

台灣所屬的馬祖南竿--距離中國福建省極近的小島，10日顯示一切平靜，駐防的國軍如...
台灣所屬的馬祖南竿--距離中國福建省極近的小島，10日顯示一切平靜，駐防的國軍如常在便利商店購物。（Getty Images)
福建平潭島外海10日出現人民解放軍船艦，這裡是中國距離台灣最近的地方。(Gett...
福建平潭島外海10日出現人民解放軍船艦，這裡是中國距離台灣最近的地方。(Getty Images)

解放軍 中華民國 國民兵

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