兩岸海空短兵相接 台學者憂「擦槍走火」

中國宣稱完成三天的環台軍事演習，圖為在福建平潭島7日拍攝到直升機飛越軍事基地的畫面。（Getty Images)

解放軍 連續三天軍演結束，最後一天出現破紀錄的共機架次。台方學者認為，這確代表解放軍在日常訓練成績，足以一次出動大規模兵力，不過單就操演本身科目，這次僅限於「聯合火力打擊」，並無進一步「聯合封鎖」等項目，也沒有彈道飛彈試射，台灣周邊海空域交通與漁業活動並不受影響，顯示重點是展現訓練成績，但強度與威脅性遜於去年8月圍台軍演。

台灣國家政策基金會副研究員揭仲認為，解放軍此次操演的整體強度與威脅性，與去年有明顯落差，但由於兩岸海空兵力近距離接觸的頻率急遽上升，使發生意外導致擦槍走火的風險也隨之大幅增加，是較值得憂慮之處。

台灣的空軍前副司令張延廷指出，雖然解放軍軍事演習結束，海事執法行動仍會持續，預期未來將以軍演及海事執法雙管齊下，作為對台軍事威嚇的主軸。

面對解放軍「類封鎖」演習，台國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，軍方除增加戰機數量，戰機飛官人數亦需提升。他建議參考美國國民兵 作法，邀請退役飛行員在特定時間回部隊協助，藉此減輕現役飛官的疲勞壓力。