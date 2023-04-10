「不屬我們的危機」馬克宏：歐洲無意介入台海

馬克宏(右)與習近平(左)在習近平父親習仲勛於當地故居松園賓館，舉行茶敘。(Getty Images)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)9日結束對中國的三天國事訪問，他在返國途中於總統專機上受訪表示，歐洲面臨巨大風險，正陷入「不屬於我們的危機」，強調歐洲國家必須「戰略自主」，減少對美國的依賴，避免陷入中美在台灣議題上的對抗。

強調戰略自主 歐應減少對美依賴

馬克宏在9日刊出的訪問中表示，歐洲無意介入台灣緊張情勢升高的危機，強調歐洲國家必須追求獨立於美中的戰略。

馬克宏7日從北京飛往廣州期間，接受法國「迴聲報」(Les Echos)與政治新聞「Politico」訪問時表示，歐洲面臨巨大風險，正陷入「不屬於我們的危機，且阻礙我們打造戰略自主」。

提第3強權 馬克宏：由法國領導

圖為法國總統馬克宏訪問廣州中山大學。(Getty Images)

馬克宏強調，歐洲必須「戰略自主」，且可能由法國領導，讓歐洲成為「第三強權」。

馬克宏在三天的國事訪問期間，受到中國國家主席習近平 的熱情款待，而中國解放軍則在蔡英文總統5日過境美國會見美國眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy )後，於8日起進行環台軍演。

中國視民主自治的台灣為其轄區，從未放棄武力犯台，台灣政府則強烈反駁中方說詞。

馬克宏表示，歐洲不必加劇衝突，但誓必要在美中問題上採取第三方的角色。

習近平與中國共產黨欣賞馬克宏的戰略自主理念，中方領袖與理論學家認為，西方國家勢微、中國崛起，弱化歐美關係將加速這股趨勢。

「歐須在國防產業挹注更多資金」

馬克宏表示，「悖論在於對抗恐慌，我們認為我們是美國的追隨者」，「升高台灣危機對我們有好處嗎？沒有。」

馬克宏接著說，「最糟糕的是，歐洲人自認為在此(台灣)議題上必須跟隨美國，並從美國制定的議程與中國的過度反應中尋找線索」。

迴聲報與Politico報導，馬克宏表示，歐洲政府必須在歐洲的國防產業上挹注更多資金，發展核能與可再生能源，減少對美元及美國的依賴。

馬克宏的一名顧問在廣州時表示，馬克宏與習近平在峰會中，對台灣議題進行「深度且坦白」的討論，「(馬克宏)總統的感覺是，我們必須謹慎，確保不要觸及(可能導致)中國進犯的意外或緊張情勢升高」。