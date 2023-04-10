我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

「不屬我們的危機」馬克宏：歐洲無意介入台海

編譯陳韻涵／綜合9日電
馬克宏(右)與習近平(左)在習近平父親習仲勛於當地故居松園賓館，舉行茶敘。(Getty Images)
馬克宏(右)與習近平(左)在習近平父親習仲勛於當地故居松園賓館，舉行茶敘。(Getty Images)

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)9日結束對中國的三天國事訪問，他在返國途中於總統專機上受訪表示，歐洲面臨巨大風險，正陷入「不屬於我們的危機」，強調歐洲國家必須「戰略自主」，減少對美國的依賴，避免陷入中美在台灣議題上的對抗。

強調戰略自主 歐應減少對美依賴

馬克宏在9日刊出的訪問中表示，歐洲無意介入台灣緊張情勢升高的危機，強調歐洲國家必須追求獨立於美中的戰略。

馬克宏7日從北京飛往廣州期間，接受法國「迴聲報」(Les Echos)與政治新聞「Politico」訪問時表示，歐洲面臨巨大風險，正陷入「不屬於我們的危機，且阻礙我們打造戰略自主」。

提第3強權 馬克宏：由法國領導

圖為法國總統馬克宏訪問廣州中山大學。(Getty Images)
圖為法國總統馬克宏訪問廣州中山大學。(Getty Images)

馬克宏強調，歐洲必須「戰略自主」，且可能由法國領導，讓歐洲成為「第三強權」。

馬克宏在三天的國事訪問期間，受到中國國家主席習近平的熱情款待，而中國解放軍則在蔡英文總統5日過境美國會見美國眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy )後，於8日起進行環台軍演。

中國視民主自治的台灣為其轄區，從未放棄武力犯台，台灣政府則強烈反駁中方說詞。

馬克宏表示，歐洲不必加劇衝突，但誓必要在美中問題上採取第三方的角色。

習近平與中國共產黨欣賞馬克宏的戰略自主理念，中方領袖與理論學家認為，西方國家勢微、中國崛起，弱化歐美關係將加速這股趨勢。

「歐須在國防產業挹注更多資金」

馬克宏表示，「悖論在於對抗恐慌，我們認為我們是美國的追隨者」，「升高台灣危機對我們有好處嗎？沒有。」

馬克宏接著說，「最糟糕的是，歐洲人自認為在此(台灣)議題上必須跟隨美國，並從美國制定的議程與中國的過度反應中尋找線索」。

迴聲報與Politico報導，馬克宏表示，歐洲政府必須在歐洲的國防產業上挹注更多資金，發展核能與可再生能源，減少對美元及美國的依賴。

馬克宏的一名顧問在廣州時表示，馬克宏與習近平在峰會中，對台灣議題進行「深度且坦白」的討論，「(馬克宏)總統的感覺是，我們必須謹慎，確保不要觸及(可能導致)中國進犯的意外或緊張情勢升高」。

馬克宏 習近平 眾院

上一則

馬克宏指不應介入台海 歐洲政學界批失格、天真

下一則

影／拜登搶攻年輕票 仰賴網紅大軍 還打造專屬簡報室

延伸閱讀

分析：中國隆重款待馬克宏 意在突破美國圍堵

分析：中國隆重款待馬克宏 意在突破美國圍堵
WSJ：蔡英文過境美 中國策略微妙2部曲

WSJ：蔡英文過境美 中國策略微妙2部曲
馬克宏稱歐洲不捲台海議題 新詞macroning諷賣友求榮

馬克宏稱歐洲不捲台海議題 新詞macroning諷賣友求榮
馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真

馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真

熱門新聞

已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案