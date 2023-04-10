中共軍演加大威懾 模擬同時多目標攻擊台灣

中共解放軍持續對台實施武力挑釁，圖為解放軍軍艦在台灣以東海域進行戰備警巡。(截取自央視)

中共 解放軍環台軍演9日(美東8日)進入第二天，中方軍隊機艦分自北中南逾越海峽中線。英國廣播公司(BBC)9日分析，解放軍在演習中模擬同時攻擊台灣多個目標，近日環台軍演約有70架次共機於台海操演，台灣空軍已全天待命，國防部 長與參謀總長並坐鎮衡山指揮所；中方軍隊演習何時落幕仍待觀察，但可見中方軍隊擾台擴大襲擾區且加大威懾力道。

BBC報導，中方軍隊環台軍演模擬同時襲擊台灣多個目標與周遭海域，釋出「嚴正警告」訊息。對於中方軍隊加強環台恫嚇，美國已呼籲中國克制。

中共解放軍持續對台實施武力挑釁，截至9日中午已有70架次解放軍機在台海周邊實施演習。圖為解放軍殲15戰機。(截取自央視) 台灣鋭鳶無人機監控解放軍蘇州艦的空偵畫面。(取自台國防部影片)

軍演第3天 70架次戰機台海操演

台灣國防部表示，至9日(美東8日)下午4時止，已有70架次共機在台海周邊操演，35架次共機進入西南與東南防空辨識區，另偵獲11艘中方軍隊艦艇。

中方軍隊這波環台軍演10日(美東9日)進入第三天，何時落幕仍待觀察。中國海事局已預告，當天在福建平潭長江澳附近水域進行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入；射擊區域在馬祖莒光南方限制水域外約13浬，台灣當局呼籲航經平潭外海的船舶遠離。

面對中共解放軍製造台海緊張，台灣砲兵部隊官兵操作三五快砲及天兵雷達，全天候守護空防安全。(台國防部提供) 面對中共解放軍蓄意製造台海緊張，台灣運用愛國者飛彈優異反彈能力，強化防空。(台軍聞社提供)

台防長、參謀總長進駐衡山指揮所

台灣防長邱國正、參謀總長陳寶餘連日進駐衡山指揮所因應，海巡署長周美伍與高層官員全數停休，在台北馬明潭營區地下鎮海機房開設指揮所應變，空軍飛行部隊全天待命。

北京 當局認為台灣總統蔡英文上周「過境竄美」會見眾院領袖麥卡錫及其他國會議員，北京8日(美東7日)起對台進行環台軍演。

中方軍隊東部戰區於北京8日(美東7日)發布消息，說明8日起至10日(美東9日)將按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

台灣國防部8日(美東7日)譴責北京「利用蔡總統出訪過境美國當作軍演藉口，破壞區域和平、穩定及安全」；國軍將以沉著、理性、嚴肅態度應對，依「不升高衝突、不引發爭端」原則警戒監控，捍衛國家主權及國家安全。

台國防部報告：中共台海活動更難預測

台灣國防部已完成「國際政要訪台與中共對台海空域軍事演習關聯研析」報告，除認為近期國際政要密集訪台與中方軍隊機艦出動頻次存在相當程度關聯性，中方軍隊威懾性軍事活動已不僅針對訪台行動，亦擴及挺台言論、政策法案、台灣與國際互動、美國機艦於台海周邊自由航行等，國防部認為中共於台海周邊活動將更難預測。

去年8月，時任美國眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後，中共旋即執行「聯合軍事行動」，結合封鎖作戰模式，派遣大批共機逾越中線，聯合多艘次共艦採環島方式貼近台灣本島24浬線，形成「新常態模式」戰備警巡，不再遵守海峽中線默契，襲擾區域擴大至西南與東部海空域，亦加強對台封控演練，加大威懾力道。