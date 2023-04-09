中共環台「聯合利劍」軍演性質模糊 威嚇度恐打折扣

中共解放軍8日宣布進行為期三天的環台軍演，台灣方面也密切監視，台國防部8日罕見一天三度發布解放軍動態。圖為台國防部8日釋出監控解放軍「蘇州艦」的畫面。(歐新社)

中共解放軍 8日宣布進行為期三天的環台軍演，台灣軍事專家學者認為，中共此次演習不同於去年8月圍台軍演，政治意義大於軍事意義。且「聯合利劍」演習從未舉辦過，外界搞不清楚軍事活動性質，若解放軍有意藉此對台恐嚇施壓，效果會大打折扣。

對比去年8月解放軍對台軍演，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，這次除平潭沿岸兩處外，並未明確畫出地理位置，是希望保有彈性；時間點則是等法國與歐盟領導人離開大陸後進行。他認為，這次規模不會像上次那麼大，目前也還未有飛彈射擊，現在演練的可能是下達戰備時，能否及時到達戰備位置。

台國防院國防資源與產業研究所長蘇紫雲表示，中共此次演習不同於去年8月圍台軍演，在台灣東部海域畫設彈著區，此次聯合實彈演習在平潭，聯合巡邏在台灣海峽北中南區域，政治意義大於軍事意義。

蘇紫雲指出，中共解放軍聯合作戰綱要特別有對戰備警巡定義，是結合訓練跟戰備巡邏，目的是要凸顯對捍衛國家主權跟領土完整，相較去年時任美國國會眾院 議長裴洛西訪台後的圍台軍演，並在台灣東部海域畫設飛彈射擊的彈著區，這次戰備警巡不影響船跟民航機航行，降低對外界衝擊。

中華戰略學會資深研究員張競說，中共所稱戰備警巡定義不明確，戰備警巡不是共軍標準軍語，解放軍軍語辭彙中只有戰備，沒有警巡，所以沒有人搞得清楚這種軍事活動性質。

張競表示，本次解放軍軍事活動確實是未在台灣本島周邊宣布設立任何「海空管制區域」或是畫設「實彈射擊區」，看來確實是調子放軟，也就是「武場」不是重點，重心放在「文場」。