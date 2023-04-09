我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

中共環台「聯合利劍」軍演性質模糊 威嚇度恐打折扣

記者林縉明、廖士鋒／台北報導
中共解放軍8日宣布進行為期三天的環台軍演，台灣方面也密切監視，台國防部8日罕見一天三度發布解放軍動態。圖為台國防部8日釋出監控解放軍「蘇州艦」的畫面。(歐新社)
中共解放軍8日宣布進行為期三天的環台軍演，台灣方面也密切監視，台國防部8日罕見一天三度發布解放軍動態。圖為台國防部8日釋出監控解放軍「蘇州艦」的畫面。(歐新社)

中共解放軍8日宣布進行為期三天的環台軍演，台灣軍事專家學者認為，中共此次演習不同於去年8月圍台軍演，政治意義大於軍事意義。且「聯合利劍」演習從未舉辦過，外界搞不清楚軍事活動性質，若解放軍有意藉此對台恐嚇施壓，效果會大打折扣。

對比去年8月解放軍對台軍演，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，這次除平潭沿岸兩處外，並未明確畫出地理位置，是希望保有彈性；時間點則是等法國與歐盟領導人離開大陸後進行。他認為，這次規模不會像上次那麼大，目前也還未有飛彈射擊，現在演練的可能是下達戰備時，能否及時到達戰備位置。

台國防院國防資源與產業研究所長蘇紫雲表示，中共此次演習不同於去年8月圍台軍演，在台灣東部海域畫設彈著區，此次聯合實彈演習在平潭，聯合巡邏在台灣海峽北中南區域，政治意義大於軍事意義。

蘇紫雲指出，中共解放軍聯合作戰綱要特別有對戰備警巡定義，是結合訓練跟戰備巡邏，目的是要凸顯對捍衛國家主權跟領土完整，相較去年時任美國國會眾院議長裴洛西訪台後的圍台軍演，並在台灣東部海域畫設飛彈射擊的彈著區，這次戰備警巡不影響船跟民航機航行，降低對外界衝擊。

中華戰略學會資深研究員張競說，中共所稱戰備警巡定義不明確，戰備警巡不是共軍標準軍語，解放軍軍語辭彙中只有戰備，沒有警巡，所以沒有人搞得清楚這種軍事活動性質。

張競表示，本次解放軍軍事活動確實是未在台灣本島周邊宣布設立任何「海空管制區域」或是畫設「實彈射擊區」，看來確實是調子放軟，也就是「武場」不是重點，重心放在「文場」。

解放軍 中共 眾院

上一則

麥考爾接受福斯專訪：若北京犯台 美可能派兵

下一則

軍演太軟沒人怕、太硬傷「和平」形象 北京陷兩難

延伸閱讀

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下
回應環台軍演 美：敦促北京克制、勿改變現狀

回應環台軍演 美：敦促北京克制、勿改變現狀
專家：中方環島演習符合預期 是否再射飛彈成敵意指標

專家：中方環島演習符合預期 是否再射飛彈成敵意指標
解放軍環台軍演發最新影片 檢驗奪取制海空信息權能力

解放軍環台軍演發最新影片 檢驗奪取制海空信息權能力

熱門新聞

已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下