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軍演太軟沒人怕、太硬傷「和平」形象 北京陷兩難

記者 林則宏
中國大陸8日起展開為期三天的對台環島軍演，但兩岸民眾多數對此「無感」。圖為北京一處商場大螢幕8日播放解放軍「聯合利劍」演習畫面。(路透)
中國大陸8日起展開為期三天的對台環島軍演，但兩岸民眾多數對此「無感」。圖為北京一處商場大螢幕8日播放解放軍「聯合利劍」演習畫面。(路透)

中國大陸8日起展開為期三天的對台環島軍演，福建平潭島是這次演習的最前線區域之一。不過當天不少大陸遊客依舊在平潭島上悠閒地享受著日光浴。一名20多歲女遊客說：「啥情況？什麼事情也沒發生！」

這種感受無疑和絕大多數台灣民眾一樣，如果不是解放軍當天自行宣布，台灣民眾不會知道解放軍戰機、艦艇正逼近。即便知道了，台灣民眾恐怕也不會在意。大陸大動作搞軍演，兩岸民眾卻如此無感，凸顯出當前北京當局對台工作的兩難。

旅居美國的大陸政治評論員鄧聿文在中共宣布軍演前就指出這一點。鄧聿文7日晚間在「美國之音」網站發表的文章稱，雖然北京對蔡英文過境外交顯得非常憤怒，但今年以來，北京對外、對台都打出「和平」旗號，馬英九訪大陸也是出於這一目的而安排的。

在這種情形下，如果北京反制「蔡麥會」的力度過大，今年以來北京對台灣釋出的所謂善意，就會被這場軍演打得蕩然無存。但反制力度太輕，又對台灣產生不了嚇阻效應。因此，對北京來說，「可謂軍演不好，不軍演也不好，取決習近平願意捨棄那頭」。

另一方面，當前的國際情勢，也讓北京不易拿捏這次軍演的力度。如果兩天前習近平才跟法國總統馬克宏大談解決俄烏衝突的核心是勸和促談、政治解決。跟歐盟執委會主席范德賴恩說，中華民族有著5000多年文明史，歷來反對窮兵黷武、恃強凌弱。

結果馬克宏、范德賴恩前腳一走，解放軍隨即大動作對台灣展開武力威逼，國際社會將如何看待中共政權？

習近平最終取捨結果是，還是要以對台軍演來回應蔡麥會。但在各方考量下，預估這次演習的力度將會弱於去年8月。然而，這並不代表台灣可以仗著有美國的支持，就不斷和北京玩這種危險邊緣遊戲。

如同鄧聿文說的，一切都取決於習近平的意願。別忘了，2020年10月23日，習近平在「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會」上曾說過：「中國人民是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦的！」

當時紀念的這場戰爭，台灣稱為韓戰，就是跟美國打的。可能有人會說，這場戰爭大陸最後是「慘勝」，但無論如何，終究還是勝了。

北京 習近平 解放軍

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