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中共環台「聯合利劍」軍演 更多演練細節公開

中國新聞組／綜合北京8日電
中共海軍8日在福州、平潭兩海域作實彈射擊，圖為軍艦舷號971登陸艦甲板上站滿士兵，駛過平潭海域的演習區域。(路透)
中共海軍8日在福州、平潭兩海域作實彈射擊，圖為軍艦舷號971登陸艦甲板上站滿士兵，駛過平潭海域的演習區域。(路透)

中共解放軍東部戰區於8日至10日在台灣海峽和台灣北部、南部、東部海空域組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。解放軍軍事科學院研究員趙小卓接受對「環球時報」表示，「山東艦」航母編隊已航行到台灣東部， 當前解放軍參演兵力從台灣的西部、北部、東部及南部對台灣形成不斷進逼的合圍態勢。

山東艦參演反潛

據大陸官方央視報導，8日的演練，重點檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制信息權能力，任務部隊同步組織環台灣戰巡進逼，塑造全向圍台懾壓態勢。東部戰區聯合作戰指揮中心下達指令後，從地面指揮機構到空中指揮樞紐，從陸上火力單元到海空作戰平台，指揮信息高效流轉，任務兵力密切協同。戰區陸軍遠箱火，海軍驅護艦、岸導突擊群，空軍殲擊機、轟炸機、特種機，火箭軍常導火力單元等任務兵力快速向預定區域機動集結，展開行動部署。岸海空網電對抗力量，全程展開電子偵察、干擾壓制等支援行動。

報導說，執行警巡任務的戰區海軍多艘驅護艦，高速向台灣周邊海域懾壓進逼，靈活機動搶占有利陣位，根據現場態勢，組織近距突擊、遠域懾阻、防空反導等課目演練。為全面奪控海空優勢，在台灣周邊海域，聯合反潛演練同步打響。警巡艦艇編隊與反潛巡邏機組網建鏈，構成聯合反潛體系。

殲-16、10C掛實彈對抗

在奪取制空權演練中，戰區空軍數十架殲-16、殲-10C戰機掛載實彈，在預警機、干擾機、加油機引導支援下，展開多波次中遠距空戰對抗。各型戰機混合編組、靈活布勢，運用干擾壓制、占位阻擊等方式，對「敵」空中兵力實施快速尋殲，有效奪取並保持任務空域制空權。

當天，戰區陸軍多個砲兵旅、火箭軍多個常規導彈旅依令進入預定作戰地域，各發射單元迅即占領發射陣地，展開發射準備，協同海空突擊力量，對預定目標實施模擬打擊，檢驗聯合作戰體系支撐下火力快反和遠程精打效能。

中共軍演 福建射實彈。(製表／聯合報大陸中心)
中共軍演 福建射實彈。(製表／聯合報大陸中心)

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