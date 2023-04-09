中共解放軍環台軍演 機艦越中線 台譴責「破壞和平」

中國大陸對台軍演，出動陸海空與火箭軍，台軍田單艦8日監控出現在台灣附近海域的中共軍艦。(台灣軍聞社提供)

42架次共機、9艘次戰艦 越過海峽中線

中華民國總統蔡英文日前過境美國，並與國會眾院議長麥卡錫會面，中共解放軍 東部戰區8日上午宣布在台灣海峽和台灣北部、南部、台島以東海空域，展開為期三天的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習；當天有42架次的中共軍機短暫飛越傳統的台灣海峽中線，逼近台灣一側空域，戰艦9艘次越過中線。

中共解放軍8日上午在台灣海峽和台灣周邊展開為期三天的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習；當天有42架次的中共軍機短暫飛越傳統的台灣海峽中線，逼近台灣一側空域。(美聯社) 面對中共解放軍8日起在台灣周邊展開為期三天的環台演習，台灣戰機從新竹空軍基地起飛應對。(路透)

台國防部表示，解放軍軍蓄意製造台海緊張，破壞和平穩定，對區域安全及發展造成負面影響，嚴正表達譴責，國軍已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，全力捍衛國家安全。

美籲中國克制 不要改變現狀

美國國務院發言人當天則以背景說明方式回應本報系記者稱，美國持續敦促北京 克制且不要改變現狀。這名發言人表示，美方正密切關注北京的行動；正如同先前所說，北京沒有理由將符合長期美國政策與做法的台灣總統過境美國，拿來作為過度反應的藉口。

這名發言人表示，美中溝通管道依然暢通，美國持續敦促北京克制，且不要改變現狀。發言人表示，美國自信在台海有足夠能力，可以確保和平與穩定，並且履行美國的國家安全責任。

大陸出動陸海空、火箭軍圍島

針對這次演習，中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅說，這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是大陸捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

據大陸官方央視新聞報導，8日演練首日的重點，是檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制信息權能力，任務部隊同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。此次共軍東部戰區出動的兵力，有陸軍遠程火箭彈、海軍驅護艦、導彈快艇，空軍各機型、火箭軍各類常規彈道飛彈等。

福建海事局也宣布，8日起，將連續多日於特定時段在福州、平潭兩海域進行實彈射擊，並畫定禁航區。此外，渤海海峽黃海北部8日、9日也有軍事任務；海南自13日8時至15日12時將在北部灣進行實彈射擊。

台國防部當天說，中共解放軍當天編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，迄至8日下午4時止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越海峽中線及進入西南空域45架次；戰艦9艘次。

蔡英文聽取國安團隊簡報

蔡英文當天在「臉書」貼出聽取國安團隊簡報的照片，她表示，在與美國國會眾院外交委員會主席麥考爾訪問團交流後，隨即回到總統府聽取簡報，對於台海周邊的安全情勢都即時掌握，台軍和國安單位正24小時堅守崗位，守護國家安全，民眾可以安心。

中華民國總統蔡英文(右三)結束出訪返國後，大陸隨即發動對台環島軍演。蔡英文8日在總統府聽取簡報，掌握台海周邊安全情勢。(翻攝自蔡英文臉書)

針對解放軍這次行動，台灣陸委會發布新聞稿表達嚴正譴責與抗議，並批評中共持續對台軍事威嚇，破壞台海及區域和平穩定。

台加強戒備「不引發爭端」

台國防部和海洋委員會也發布影片，內容包括台戰機升空戒備外，以及台方軍艦與中共軍艦對峙畫面。

台國防部提供的照片顯示，8日中共解放軍舉行環台島軍演時，國軍士兵全幅武裝，嚴陣以待。(Getty Iamges)

台國防部表示，因應中共解放軍在台周邊軍演，國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。

路透引述台灣一位熟悉安全規劃的不具名官員說，解放軍軍機只是短暫飛越台海中線，而且解放軍艦艇穿越台海中線後也立即返回，這與去年8月不同，那一次兩岸的海軍艦艇曾經發生過對峙。