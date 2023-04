眾院中國特別委員會主席：須正視台灣面臨的威脅

聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格。(美聯社)

聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)今天強調,美國必須認真看待中國對台灣構成的威脅,因為蔡英文 總統會見眾院 議長麥卡錫後,北京隨即在台灣周邊展開軍演。

共和黨籍的眾院美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)主席蓋拉格5日也出席了與蔡總統的會談。他告訴美聯社,他計劃帶領委員會,強化台灣政府防禦能力,並敦促國會加速對台軍事援助。

蓋拉格說,「我認為這一切都指向一個顯而易見的事實」,即中國國家主席習近平 有意拿下台灣。

因此,「我們需要竭盡全力,增強威懾和抵制態勢,以讓習近平得出他無法達成目標的結論。」

蓋拉格透露,早在「蔡麥會」之前,中國就警告美國議員不要參加與蔡英文的會談,但曾在伊拉克服役的前海軍陸戰隊員蓋拉格表示,議員們不會受中國威嚇。

他說,「這是一種試圖改變意識形態鬥爭空間的嘗試,也是一種恐嚇我們的嘗試,中方意圖讓我們覺得我們正改變現狀並激怒他們,但事實恰好相反。」

蓋拉格指出,他希望國會設法強化對台軍事承諾,且美國應更快速地向台灣運送武器系統,以協助台灣自我防衛。

他還表示,「蔡麥會」期間還浮現了一個想法,也就是美國可以提供技術,協助台灣打造自己的防禦系統。