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眾院外委會主席麥考爾：如果中國犯台 美國可能派兵

回應環台軍演 美：敦促北京克制、勿改變現狀

眾院中國特別委員會主席：須正視台灣面臨的威脅

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格。（美聯社）
聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格。（美聯社）

聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天強調，美國必須認真看待中國對台灣構成的威脅，因為蔡英文總統會見眾院議長麥卡錫後，北京隨即在台灣周邊展開軍演。

共和黨籍的眾院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格5日也出席了與蔡總統的會談。他告訴美聯社，他計劃帶領委員會，強化台灣政府防禦能力，並敦促國會加速對台軍事援助。

蓋拉格說，「我認為這一切都指向一個顯而易見的事實」，即中國國家主席習近平有意拿下台灣。

因此，「我們需要竭盡全力，增強威懾和抵制態勢，以讓習近平得出他無法達成目標的結論。」

蓋拉格透露，早在「蔡麥會」之前，中國就警告美國議員不要參加與蔡英文的會談，但曾在伊拉克服役的前海軍陸戰隊員蓋拉格表示，議員們不會受中國威嚇。

他說，「這是一種試圖改變意識形態鬥爭空間的嘗試，也是一種恐嚇我們的嘗試，中方意圖讓我們覺得我們正改變現狀並激怒他們，但事實恰好相反。」

蓋拉格指出，他希望國會設法強化對台軍事承諾，且美國應更快速地向台灣運送武器系統，以協助台灣自我防衛。

他還表示，「蔡麥會」期間還浮現了一個想法，也就是美國可以提供技術，協助台灣打造自己的防禦系統。

眾院 蔡英文 習近平

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