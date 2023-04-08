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情報大漏洞… 北約援烏機密 遭翻拍上傳網路 美嚴查

編譯盧炯燊、周辰陽／綜合報導
北約軍援烏克蘭的絕密情報，7日遭翻拍上傳網路，烏克蘭反攻俄羅斯的計畫也外洩。圖為烏克蘭士兵練習使用北約提供的武器。(Getty Images)
北約軍援烏克蘭的絕密情報，7日遭翻拍上傳網路，烏克蘭反攻俄羅斯的計畫也外洩。圖為烏克蘭士兵練習使用北約提供的武器。(Getty Images)

五角大廈正在調查社媒大量流傳美國援烏抗俄機密文件之事，這是俄烏衝突爆發以來最重大的情報洩露事件之一。五角大廈副新聞秘書辛格(Sabrina Singh)承認，儘管正努力刪除相關貼文，但至7日仍未成功；她說，國防部及中央情報局正追查幕後黑手。

文件可能來自美國軍方、情報機構內部

紐約時報報導，外洩的機密戰爭文件不只出現在推特，也在擁有超過5億用戶、盛行於俄羅斯的平台「電報」(Telegram)上流傳。

這些文件可能來自美國軍方及情報機構內部，包括有關烏克蘭軍隊部署、防空和軍事裝備的詳細信息， 甚至包括以色列及南韓等多個國家內部事務的情報。

疑遭修改 專家：可能俄藉此散布假訊息

軍事分析家指出，文件部分內容疑似遭到修改後傳上網路，拉高美方對烏軍戰死人數的估計，同時降低對俄軍陣亡人數的推算，可能是俄國藉此散布假訊息。華爾街日報首席外交記者特羅菲莫夫表示，在「電報」上出現的文件內容，跟原稿比對後，至少可看出有一處經過電腦修圖。

華爾街日報指出，這些在社媒上發布的圖片，對美國的對手，特別是俄羅斯來說，是非常有價值的信息。

曝烏防空系統位置、北約偵察時間及路線

北約軍援烏克蘭的絕密情報，7日遭翻拍上傳網路，烏克蘭反攻俄羅斯的計畫也外洩。圖為...
北約軍援烏克蘭的絕密情報，7日遭翻拍上傳網路，烏克蘭反攻俄羅斯的計畫也外洩。圖為烏克蘭士兵練習使用北約提供的武器。(Getty Images)

這些文件部分是簡報材料，概述了烏克蘭防空系統據稱的位置及運作細節，每種型號的防空導彈數量以及烏軍何時會耗盡防空導彈及彈藥等。

有些文件則說明了美國及盟國偵察機在黑海出動的時間表及路線的詳細信息，3月14 日，也就是這些文件發布兩星期後，俄軍戰機迫使一架美國MQ-9無人機墜入黑海。

一些頁面的邊緣印有絕密文件標記，這主要來自中央情報局及其他情報部門的材料，包括五角大廈的國防情報局、分析間諜衛星數據的國家地理空間情報局；負責竊聽的國家安全局以及國務院情報和研究局等。

澤倫斯基：將採新措施防春季攻勢外洩

情報的洩露讓烏克蘭極為不滿，總統澤倫斯基表示基輔會採取新措施，防止計畫中的春季攻勢情報被洩露出去。

澤倫斯基7日與最高軍事指揮官及安全官員舉行會議，討論如何收復被俄軍占領的領土，以及如何防止國防軍事計畫信息被洩露的新措施。

在戰爭初期，基輔一度不願與美國分享作戰計畫，直到去年秋天，烏克蘭和美國之間的情報共享才大大鬆動。有歐洲官員擔心，此次大規模情報洩露，勢必會損害烏美之間的情報共享。

此外，從這些洩密文件發現，儘管不涉及具體的作戰計畫，但包括烏軍預期的武器交付節點、部隊狀態以及其他作戰計畫，顯示美國在援烏的過程中，已突破了此前宣布僅提供情報支持的界限。

烏克蘭 澤倫斯基 五角大廈

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