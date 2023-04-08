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為美中競爭取經…眾議員團訪矽谷、拜會迪士尼

編譯俞仲慈／綜合7日電

聯邦眾院「美國與中共戰略競爭」(Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)特別委員會約十名眾議員組成的代表團，5日起展開為期三天的西岸之旅，拜會迪士尼(Disney)執行長艾格(Bob Iger)、蘋果電腦(Apple)執行長庫克(Tim Cook)，並與谷歌(Google)、微軟(Microsoft)等跨國企業高層會面，作為制定美中競爭戰略的參考。

在日益複雜的美中競爭關係中，科技和媒體尤其仰賴中國市場，根據消息人士透露，代表團與迪士尼執行長艾格以及不具名的娛樂高階主管會面時，雙方聚焦在創意審查制度，以保證電影拍攝前不會觸及中共紅線，電影剪輯也符合要求，以便能夠在中國順利上映。

代表團6日在矽谷，邀請微軟總裁史密斯(Brad Smith)和谷歌、Palantir和ScaleAI高階主管共進午宴，史密斯針對人工智慧(AI)發表演說並提出警告，美中兩國在AI科技發展差距日益縮小。

來自矽谷選區、也是代表團成員的加州民主黨籍聯邦眾議員羅肯納(Ro Khanna)表示，國會議員了解尖端技術有助於政府規範和推動相關產業。「技術定義已從經濟層面提升至國安層面，甚至每位公民牽涉的諸多領域，需要大家深入研究，至少要多加瞭解。」

根據報導，該代表團還與包括Andreessen Horowitz、Khosla Ventures以及SV Angel等創投公司高層會面，針對政府部門與私人企業加強合作進行會談，以期在新興科技關鍵領域能夠持續領先中國。

消息人士表示，代表團7日將先與史丹福大學(Stanford University)專家討論加密貨幣問題，再前往庫比蒂諾(Cupertino)蘋果總部拜會執行長庫克。

代表團成員之一、密西根州民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)6日坦言，當前科技業與媒體業都面臨中國巨大挑戰，因此通過晶片法(Chips and Science Act)帶動國內半導體製造業：「我們還需要進一步強化產業發展策略，應該鎖定經濟供應鏈的漏洞與不足之處，因為除了晶片外，也希望在量子和AI領域提高競爭力。」

AI 眾議員 迪士尼

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