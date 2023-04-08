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商務部長雷蒙多擬訪中國 官員先赴京滬舖路

編譯徐薏茹／綜合7日電
商務部長雷蒙多今年可能訪問中國，美方官員已前往中國舖路。(路透)
商務部長雷蒙多今年可能訪問中國，美方官員已前往中國舖路。(路透)

消息人士透露，美國商務部高級官員將於下周訪問北京、上海，為商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)今年可能的訪中行程鋪路。

中國問題高級顧問易明(Elizabeth Economy)和中國、蒙古事務副助理部長塔特洛克(Scott Tatlock)將評估雷蒙多與中國官員會面是否能有成果與進展，以證明訪中的合理性。

商務部發言人證實本次訪中行程是為了與中國官員、業界會面，討論雙邊貿易和美國企業的商業機會。

然而消息人士指出，如果訪問沒有成果，那們雷蒙多的訪中行程成效就可能充滿風險。

國務卿布林肯(Antony Blinken)原定於2月初的訪中行程已經因為中國高空偵察氣球事件的而被無限期推遲。

美中緊張局勢升溫也使財政部長葉倫(Janet Yellen)與中國財政部官員的經濟對話討論暫停，目前雙方已恢復對話，國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)3月底表示，白宮正在討論葉倫、雷蒙多潛在的訪中行程，以討論經濟議題。

中國政府未達到2020年一項美中貿易協定的關鍵基準，包括中方承諾購買波音公司製造的飛機。

雷蒙多2021年9月曾表示：「中國延遲購買中國航空公司已經下單的數百億元波音飛機。」

自此之後，商部部對於敏感的貿易問題即採取臨時特別安排的方式處理，在可能促進中國軍事野心的高科技出口問題上，雷蒙多以強硬的手段對付，擴大限制防止中國獲取頂尖的半導體。

雷蒙多 商務部 財政部

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