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台灣駐美代表蕭美琴 二度遭北京點名制裁

本報系記者／綜合報導
大陸外交部宣布制裁台灣駐美代表蕭美琴，得知後蕭美琴在社媒上貼文表示，這已是第二次遭北京制裁。(路透)
大陸外交部宣布制裁台灣駐美代表蕭美琴，得知後蕭美琴在社媒上貼文表示，這已是第二次遭北京制裁。(路透)

在中華民國總統蔡英文與聯邦眾院議長麥卡錫在加州會晤後，北京於7日宣布對包括台北駐美代表蕭美琴在內的台灣和美國「台獨分子」和機構實施制裁，這是蕭美琴第二度遭大陸「制裁」。去年8月時任眾院議長裴洛西訪台後，大陸就曾以同樣理由宣布對蕭美琴等七名「台獨頑固分子」實施制裁。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日宣布，對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」採取懲戒措施。大陸外交部也宣布，對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及兩機構相關負責人採取反制措施。

已經是第二次遭到制裁的蕭美琴並未回應媒體詢問，但在官方推特上以英文表示，「哇，中華人民共和國又制裁我了，第二次」。

蕭美琴去年8月就曾被中共中央台辦列入「台獨頑固分子」名單，她當時在推特用英文寫道，若北京以為制裁他們能限制台灣國際空間，扼殺台灣人民聲音，那就大錯特錯。壓迫只會帶來更多反抗。

對於北京的制裁，哈德遜研究所8日以遭到制裁的總裁兼執行長華特斯(John Walters)名義發出聲明表示，很自豪能表彰蔡英文總統，以彰顯她反抗暴政的巨大勇氣與決心。

聲明指出，中國共產黨長期以來一直試圖壓制國內外反對中國在國際上的挑釁動作，壓迫中國人民的聲音。過去從未奏效，現在也不會。

華特斯表示，堅定與台灣同在，對抗中共及其殘酷的種族滅絕政策，堅定不移地促進美國與其盟友安全、自由與繁榮。

北京 眾院 蔡英文

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