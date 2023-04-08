拜會台灣立法院 眾院外委會主席促盡快交付售台武器

中華民國總統蔡英文出訪返台之際，美國聯邦眾院外委會主席麥考爾(前排左二)、AIT處長孫曉雅(前中)等一行人7日拜會台灣立法院。(記者蘇健忠／攝影)

正在台北訪問的眾院 外委會主席麥考爾7日率跨黨派議員團拜會立法院，麥考爾表示，將重新排列美國對台軍售交付的優先順序，希望盡快把武器交付給台灣，此外也尋求「第三方軍售」，如果美國行政部門同意，或許就能進行。

麥考爾率跨黨派議員團拜會立法院後與立法院長游錫堃共同舉行記者會。游錫堃表示，麥考爾訪團是「台灣關係法」生效44年來，第一個進入議場的外委會訪問團，為蒸蒸日上的台美關係做了最有力的見證。

麥考爾指出，希望盡快把武器交付給台灣，因台灣現在處於非常高風險、面臨高威脅的地帶。此外，尋求第三方軍售，盼能透過不同方式交付武器，「但這還需行政部門同意」，如果行政部門同意，或許就能進行。

在美國兩黨國會議員於加州和中華民國 總統蔡英文會面後，針對美國政府遲未運交重要武器給台灣的問題，國務院 6日回應，正積極審查以確保盡快交付軍售項目。

眾院議長麥卡錫在蔡麥會後共同記者會上表示，應加強對台軍售，確保武器按時送達台灣。與會的美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格也提到，會設法讓將預訂交付給沙烏地阿拉伯的「魚叉」飛彈運交台灣。

眾議員辛基說，許多台灣已購買的所需武器，美國至今仍未交貨，政府把原因歸咎於供應鏈問題；他說，兩黨議員都想搞清楚到底問題出在哪裡，以及國會是否需要再通過相關立法，讓台灣盡速取得這些需要的武器。

國務院首席副發言人巴特爾6日在例行簡報時回應，美方正在積極審查政策與程序，以確保盡快交付武器，尤其是台灣。