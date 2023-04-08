馬英九、蔡英文「雙英」返台 兩岸論述掀戰火

前總統馬英九7日結束訪陸行程，在機場發表談話表示，他此行發現最重要一點，就是媒體評論所說的「九二共識又活過來了」。(記者季相儒／攝影)

中華民國 前總統馬英九 和總統蔡英文 分別結束訪陸、訪美行程，7日先後返台。馬英九在機場談話表示，他此行發現最重要的一點，就是媒體評論所說的「九二共識又活過來了」；不過，蔡英文稍早在美國洛杉磯與隨團記者茶敘，談到馬英九稱兩岸同屬中華民國時說，「這個論述應該是1970年代的論述，這個講法跟現在的環境有些差距。」兩岸關係論述，兩人隔海交鋒。

蔡英文總統（左）結束友邦訪問行程，7日晚間返台在桃園機場舉行記者會表示，「我們勇敢、自信地向世界傳達我們的聲音」。(記者季相儒／攝影)

馬英九表示，他用實際行動證明，堅持「九二共識」，求同存異，彼此尊重，和大陸可以有共同政治基礎，可以盡速恢復交流與對話，「這樣最符合我們台灣民眾的利益」。他說，很憂心當前的情況，執政者持續將台灣帶入險境，未來就是和平與戰爭的抉擇，他會在民間繼續努力，讓台灣能有真正和平與安全的未來。

國民黨7日也舉行記者會，發言人林家興表示，馬英九此行多次提及「中華民國」和「總統」，彰顯中華民國主權及尊嚴，打臉民進黨的許多批評者。國民黨大陸事務部主任林祖嘉指出，馬英九也彰顯九二共識具有和平交流的功能性，而九二共識、一中各表也符合憲法及國民黨立場，「支持和平交流的九二共識」。

對於馬英九稱「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」蔡英文從美國返台前表示，現在的情境來看，有一個清楚的事實，就是「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，兩岸互不隸屬是清楚的事實」，處理兩岸關係的最高目標，就是確保台灣人民的自由民主生活方式，以及台灣人民的人權，也希望盡其所能地維持兩岸和平穩定。

7日晚間7點半，蔡英文正式結束「民主夥伴共榮之旅」返抵台灣，她在機場發表談話說，這次出訪，讓國際社會看到，在面臨威脅壓力時，台灣會更團結，不會因為打壓而屈服，不會因為受到阻礙而停止跟世界交流。

至於馬英九在大陸的談話，以及大陸國台辦主任宋濤為馬英九餞行時也提到，「家務事絕不能讓外人插手」。行政院長陳建仁7日表示，「兩岸互不隸屬的事實，馬前總統並沒有交代清楚」，「台灣確實是我們的事，不是大陸家務事，馬前總統也應該當場跟大陸表明清楚」。