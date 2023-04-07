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蔡英文結束外訪返台後 國台辦放話：絕不為台獨留空間

大陸中心／即時報導
蔡英文總統7日晚間返台後，在機場發表談話。(圖／取自udn直播)
蔡英文總統7日晚間返台後，在機場發表談話。(圖／取自udn直播)

中華民國蔡英文總統結束「民主夥伴共榮之旅」行程，於7日晚間返抵台灣後，中國國台辦隨即以發言人朱鳳蓮「答記者問」的形式放話稱，「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！正告民進黨當局，我們絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」。

據央視新聞報導，有記者問，對蔡總統此次過境美國有何評論？朱鳳蓮回應稱，「蔡在『過境』期間的所作所為就可以讓人看清，所謂『過境』只是藉口，實際是『倚美謀獨』的挑釁」。

朱鳳蓮表示，一段時間來，民進黨當局持續挑戰一個中國原則，「為了政治私利甘當美國反華遏華馬前卒」，在國際上散布「一中一台」等台獨論調，不惜出賣台灣民眾利益配合美方對我「脫鉤」、「斷鏈」，加大力度拉攏滲透美國國會，拿島內民眾的血汗錢購買軍火，最終只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

朱鳳蓮說，「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！正告民進黨當局，我們絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，維護國家主權和領土完整。我們敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題」。

民進黨 中華民國 蔡英文

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