敏感時刻… 美中航母 台灣東部海域同時現蹤

美中航艦 現蹤台灣東部海域。(製表/政治中心)

山東艦穿越巴士海峽 尼米茲艦緊盯

中國解放軍 海軍航空母艦山東艦編隊5日穿越巴士海峽。台灣的國防部長邱國正在立法院證實，山東艦位於鵝鑾鼻東方約200浬處，尚未觀察到有艦載機起降，國軍已派康定級、成功級巡防艦在距離山東艦5至6浬應變區應對。另外，美國海軍航艦尼米茲艦則在台灣東部約400浬處，邱國正認為，尼米茲艦在此位置與山東艦穿越巴士海峽有關。

白宮 密切注意 確保印太和平穩定

美中航艦 現蹤台灣東部海域。(製表╱政治中心、圖╱美聯社、中國南海艦隊公眾號)

解放軍山東艦編隊在蔡英文總統與眾院議長麥卡錫會談之際穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，白宮表示，正在密切注意，美方始終確保擁有必要能力和資源維護印太和平穩定。

各界密切注意中方對蔡麥會之後的反應，軍事動態除了山東艦較為顯著外，並未出現去年8月前議長裴洛西訪台時的大規模軍演。中國國台辧在美東時間6日宣布，制裁「台獨頑固分子」台灣駐美代表蕭美琴，因其挾洋自重，「倚美謀獨」。

國台辦點名制裁蕭美琴及2機構

國台辦發言人朱鳳蓮稍後再表示，台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」在民進黨當局指使下，以民主、自由、合作為藉口，打著學術交流、研討等旗號，在國際上大肆兜售「台獨」主張，製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，拓展台所謂「國際空間」。

新華社報導，大陸方面決定對蕭美琴及上述2機構採取懲戒措施，禁止其進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。

中國廣東海事局也公告，粵航警將於4月7日1100時至1500時，在珠江口海域進行射擊軍事演習，提醒航行船隻注意。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比5日在媒體簡報時重申，中方沒有理由對蔡總統過境過度反應。對於共軍軍艦航經台灣東南海域，柯比表示美方密切注意。

台派遣拉法葉、成功級軍艦應變

山東號航艦編隊5日穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。邱國正到立法院備詢前受訪表示，這應是訓練的一環，但時機敏感，軍方正研判其意圖。邱國正表示，國軍派遣拉法葉、成功級軍艦等，南偵艦只要能夠派出去都有派，最近距離約5、6浬。

除山東艦出現在台灣周邊海域外，美國海軍尼米茲艦也現蹤。邱國正表示，尼米茲艦在台灣東部約400浬處，雖然不能說美軍是為了山東艦而來，但尼米茲艦在這個位置都有所關聯。

邱國正強調，山東艦一離開母港，國軍就已掌握，且軍方也知道此次為山東艦的第21次航訓。

北京不滿蔡總統與麥卡錫會面，日前宣布啟動台灣海峽「中北部聯合巡航」，國民黨立委江啟臣質詢，中共 用海巡在台灣海峽巡航做行政管轄，想要造成常態化。邱國正表示，中共有意把所謂的巡查、巡航常態化，沒有截止日期，列為灰色地帶爭議之一，這做法當然不合理，中共刻意模糊化海峽中線，不論軍機或軍艦只要越過中線必定會驅離。

針對中共機艦近日動態，邱國正表示，最近天候不佳，共機每天大概出動十多架，共艦約4、5艘，中共海巡06艦啟動巡航，位置一直在平潭附近繞。