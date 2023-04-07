對台軍售 兩黨議員研擬通過更多立法

蔡英文總統與國會議員晤談時提到希望美國如期交付台灣軍購，議員也推動法案要求行政部門準時交付台灣武器。（Getty Images)

兩黨國會議員和蔡英文 會面後，針對美國政府遲未運交重要武器給台灣的問題，一面探究何故，一面討論國會是否需通過更多立法，以消弭遲交的障礙。

眾議員 辛基(Ryan Zinke，共和黨-蒙大拿州)說，許多台灣已購買的所需武器，美國至今仍未交貨，政府把原因歸咎於供應鏈問題；他說，兩黨議員都想搞清楚到底問題出在哪裡，以及國會是否需要再通過相關立法，讓台灣盡速取得這些需要的武器。

華盛頓時報報導，台美雙方代表團也討論了中國可能對台灣和美國同時造成傷害的領域，例如，中國掌控了生產電動車電池的重要礦產，也不能讓中國主導微晶片的生產。

辛基說，兩黨議員一起和台灣政府代表團商議彼此關切事項，雖然中國很不高興甚至大肆批評，要強調美國對中國和台灣的立場，這卻是很重要的方法。

他說，「自由很重要。我們在雷根圖書館會面很適當，因為真正讓美國走向保衛自由坦途的，就是雷根總統。這就是一個中國，兩種制度。我們看到最近香港的狀況，也是『一國兩制』，但兩制很快就會腐蝕成一制。」

他說，美國的(一中政策)主張完全沒變，但這次會談讓蔡英文有機會說出，「有些地方我們需要幫忙。」

報導指出，去年夏天，裴洛西議長訪問台灣後，中國宣布對美「嚴厲報復」，包括停止和美國合作限制鴉片製品流入美國、不再和美國合作接收被美國遣返的非法移民 或罪犯、中止氣候方面的合作。

眾院議長麥卡錫5日在美國會見蔡英文後，北京還未宣布將如何報復。

辛基說，讓中國明白，賣弄權力是有其極限的，「這點很重要。」「美國眾議員、議長要跟誰說話，毋須徵得中國的許可。」

他又說，最讓他感到震驚的是兩黨高度共識，討論如何增進和台灣關係的精神。

他說，會談時，他坐在一名年輕民主黨議員對面，「過去我沒碰見過他，只聽說他是很年輕的進步派。和他當面討論後，我覺得(就中國和台灣問題)原來我們有那麼多的共同點。」