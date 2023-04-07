眾院外委會主席率團訪台 將會晤蔡英文

聯邦眾院外交委員會主席麥考爾偕同妻子搭乘行政專機抵台。(中央社)

國會眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)5日會晤蔡英文 後，眾院外委會主席麥考爾(Michael McCaul)6日即率領跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問；訪團在台期間將拜會蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮款宴，並針對各項台美重要議題交換意見。

該團成員包括眾院外交委員會印太小組主席金映玉(Young Kim)、該小組民主黨首席議員貝拉(Ami Bera)、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾(Guy Reschenthaler)、眾議員希爾(French Hill)、狄恩(Madeleine Dean)、勞勒(Michael Lawler)、莫蘭(Nathaniel Moran)，將於6日至8日在台訪問。

中央社報導，麥考爾強調，中國磨刀霍霍(saber rattling)，凸顯訪團此行的重要意義，他將與蔡英文討論軍售，包括台灣需要哪些武器系統，如何準時交運武器，以及目前在台海是否具有足夠嚇阻力，能阻擋中共的威權擴張野心。

麥考爾告訴福斯新聞(Fox News)說，「我們在這裡，對中國共產黨釋出美國支持台灣的訊號，我們將力挺台灣，讓他們在侵略台灣前三思。」

蔡麥會前，多位美國議員收到來自中國駐美大使館的警告信；在被問到訪團此行是否也遭到中國恐嚇時，麥考爾坦言，大家多少都收到一些威脅或這類訊息，但成員不會因此退縮。

中央社報導，台北外交部表示，本次是麥考爾首次訪台，也是第一次以外交委員會主席身分率團出訪。值此全球及區域情勢快速變動，中方持續升高對台威嚇及脅迫打壓之際，訪問團訪台充分彰顯美國國會對台灣的支持，以及對印太區域和平與穩定的重視。

眾院外委會的新聞稿則指出，訪團此行有商業人士隨行，將在台灣海峽情勢緊張之際，與台灣官員討論強化美台協防關係，訪團在此次印太之旅期間於上周先後訪問日韓，參訪南北韓非軍事區(DMZ)。