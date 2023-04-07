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不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

眾院外委會主席率團訪台 將會晤蔡英文

編譯陳韻涵／綜合6日電
聯邦眾院外交委員會主席麥考爾偕同妻子搭乘行政專機抵台。(中央社)
聯邦眾院外交委員會主席麥考爾偕同妻子搭乘行政專機抵台。(中央社)

國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)5日會晤蔡英文後，眾院外委會主席麥考爾(Michael McCaul)6日即率領跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問；訪團在台期間將拜會蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮款宴，並針對各項台美重要議題交換意見。

該團成員包括眾院外交委員會印太小組主席金映玉(Young Kim)、該小組民主黨首席議員貝拉(Ami Bera)、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾(Guy Reschenthaler)、眾議員希爾(French Hill)、狄恩(Madeleine Dean)、勞勒(Michael Lawler)、莫蘭(Nathaniel Moran)，將於6日至8日在台訪問。

中央社報導，麥考爾強調，中國磨刀霍霍(saber rattling)，凸顯訪團此行的重要意義，他將與蔡英文討論軍售，包括台灣需要哪些武器系統，如何準時交運武器，以及目前在台海是否具有足夠嚇阻力，能阻擋中共的威權擴張野心。

麥考爾告訴福斯新聞(Fox News)說，「我們在這裡，對中國共產黨釋出美國支持台灣的訊號，我們將力挺台灣，讓他們在侵略台灣前三思。」

蔡麥會前，多位美國議員收到來自中國駐美大使館的警告信；在被問到訪團此行是否也遭到中國恐嚇時，麥考爾坦言，大家多少都收到一些威脅或這類訊息，但成員不會因此退縮。

中央社報導，台北外交部表示，本次是麥考爾首次訪台，也是第一次以外交委員會主席身分率團出訪。值此全球及區域情勢快速變動，中方持續升高對台威嚇及脅迫打壓之際，訪問團訪台充分彰顯美國國會對台灣的支持，以及對印太區域和平與穩定的重視。

眾院外委會的新聞稿則指出，訪團此行有商業人士隨行，將在台灣海峽情勢緊張之際，與台灣官員討論強化美台協防關係，訪團在此次印太之旅期間於上周先後訪問日韓，參訪南北韓非軍事區(DMZ)。

麥卡錫5日在洛杉磯雷根圖書館與其他18位兩黨眾議員歡迎蔡英文來訪，談及世界和平穩定等議題。麥卡錫是蔡英文此行過境美國見到的位階最高民選官員，她3月30日在紐約與眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)會面。

聯邦眾院外交委員會主席麥考爾率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問。(中央社)
聯邦眾院外交委員會主席麥考爾率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問。(中央社)

眾院 蔡英文 麥卡錫

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